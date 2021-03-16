Demirtaş’tan ‘reddi hakim’ talebi: AİHM kararı uygulansın

HDP’nin tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, reddi hakim talebinde bulundu.

AA’nın haberine göre, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya videokonferansla katıldı. Avukatları salonda hazır bulundu.

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Mahkeme başkanının iki mahkemeden gelen ve Demirtaş’ın davasıyla birleştirilen iddianamelerin özetini okumasının ardından HDP’li siyasetçinin savunmasına geçildi.

‘AİHM dikkate alınmalı’

Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire’nin bu dosya hakkında ‘hak ihlali’ kararı verdiğini, mahkemenin de bu karar doğrultusunda hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Anayasa Mahkemesi (AYM) ve AİHM’in kararlarının bağlayıcı olduğunu belirten Demirtaş, Türkiye’deki hukuk sisteminin siyasallaştığını, mahkeme heyetinin de bunun uygulayıcısı olduğunu dile getirdi.

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Demirtaş, mahkemenin siyasi saiklerle hükümetin politikaları doğrultusunda yargılama yaptığını, mahkeme heyetinin duruşmadan çekilmesi gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: “AİHM Büyük Dairesi ve Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararları doğrultusunda mahkemenin tarafsız ve bağımsız olmadığı kesinleşmiş, siyasi kimliğiniz ve amaçlarınız deşifre olmuştur. Adil yargılanma yapılmadığından reddi hakim talebinde bulunuyorum. Her üç üyeyi de reddediyorum. Duruşmanın Temmuz 2023’e yani seçim sonrasına bırakılmasını talep ediyorum. Eğer taleplerimi kabul etmezseniz, Kobani olaylarıyla ilgili olan Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın, bu dosyayla birleştirilmesini talep ediyorum.”

Dava kapsamında 31 Ocak 2017’de kabul edilen iddianamede, Demirtaş’ın Kobani olaylarının meydana gelmesinde etkili olduğu öne sürülmüştü.

İddianamede Demirtaş’ın ‘terör örgütü yöneticiliği’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’, ‘halkı kanunlara uymamaya tahrik’, ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlamalardan 43 yıldan 142 yıla hapsi talep edilmişti.

AYM ve AİHM Büyük Dairesi, bu davada hak ihlali kararı vererek, Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istemişti.