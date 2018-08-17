Demirtaş’tan ‘parti içi polemiğe’: Benim üzerinden hakaretleri kabul etmiyorum

Cezaevinden yolladığı makalesinde “HDP tatil havasından çıkıp sahaya inmeli” diyen HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, halefi Sezai Temelli üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin konuştu: “Benim üzerimden parti yönetimine çirkin ifadeler ve hakaretler yöneltilmesini asla kabul etmiyorum. Bundan büyük üzüntü duyarım. Baskının ve zulmün bu kadar arttığı bir dönemde hiçbirimizin böyle davranmaması, tam aksine mücadeleye güç vermesi gerekir.”

Kasım 2016’dan bu yana tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden ANF’ye bir makale yazan Demirtaş, “HDP’nin bir an önce ‘tatil’havasından çıkıp sahaya inmesinde fayda var. Parlamentonun, Anayasanın, yasaların, yargının lağvedildiği bir ortamda demokratik protesto hakkını kullanmayan bir muhalefet halka nasıl umut olabilir ki?” demişti.

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Demirtaş ayrıca, HDP’nin özeleştiride bulunmasını da şu sözlerle istemişti: “Tabii ki, seçimlerde faşist bloğu geriletmek gibi net bir sonuç alma ihtimali vardı. Ancak çeşitli düzeylerde yaşanan basiretsizlikler, öngörüsüzlükler ve acemiliklerle bu fırsat iyi değerlendirilemedi. Bunda ben dahil, bütün yönetimin ciddi sorumluluğu vardır. Bu konuda halka açık bir şekilde, yeterli ve tatmin edici bir özeleştirinin verilmemiş olması da büyük bir eksikliktir. En basitinden, sandıklara neden sahip çıkılmadığı, oyların çalınmasının neden önlenemediği, son üç seçimdir problemsiz çalışan partinin merkezi bilgisayar sisteminin neden seçim akşamı çalışmadığı ve çöktüğü hâlâ izah edilebilmiş değildir.”

YOL TV’ye konuk olan Temelli’ye, Demirtaş’ın HDP’ye yönelttiği eleştiriler sorulmuş, özeleştiri vermeyi düşünmediklerini söyleyen Temelli, “Demirtaş bir eleştiri yapıyorsa kıymetlidir ama yöntem yanlış” demişti.

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Ertesi gün yaptığı açıklamada ‘yanlış anlaşıldığını’ söyleyen Temelli, “Bizler özeleştiriyi basın veya sosyal medya üzerinden değil, halkımıza, yoldaşlarımıza ve yetkili kurullarımıza veririz” demişti.

Twitter’dan konuya ilişkin mesajlar paylaşan Demirtaş, şöyle yazdı: “Sosyal medyada parti eşbaşkanlarımıza ve sözcülerimize yönelik çirkin ifadelerin ve hakaretlerin tamamını, kendime yapılmış kabul ediyorum. Hiçbir arkadaşımız bu tür ucuzluklara alet olmamalıdır. Benim üzerimden parti yönetimine çirkin ifadeler ve hakaretler yöneltilmesini asla kabul etmiyorum. Bundan büyük üzüntü duyarım. Baskının ve zulmün bu kadar arttığı bir dönemde hiçbirimizin böyle davranmaması, tam aksine mücadeleye güç vermesi gerekir.”

“Parti yönetimimizle aramda en küçük bir örgütsel ayrılık veya kriz yoktur” diyen Demirtaş, şöyle devam etti: “Bunu hedefleyen çevrelerin de en küçük bir başarı olasılığı yoktur. Parti yönetimimiz ve eşbaşkanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün halklarımızı da parti yönetimi etrafında kenetlenmeye, örgütlenmeye, dayanışmaya çağırıyorum.”