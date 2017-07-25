Demirtaş’tan mülakat: CHP ve HDP’nin birbirlerine eleştirileri ertelenebilir

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP ve HDP’nin bu dönemde birbirlerine eleştirilerini erteleyebileceklerini söyledi.

Cumhuriyet’in haberine göre Demirtaş, Almanca yayın yapan Neue Zuercher Zeitung’a cezaevinden mülakat verdi.

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‘Siyasi rehine’ olarak tutulduklarını belirten Demirtaş, sekiz aydır bir kez dahi hakim karşısına çıkmadığını vurguladı.

“Tek neden ‘Seni başkan yaptırmayacağız’ değil” diyen Demirtaş, “Eğer öyle olsaydı sadece benim tutuklanmam söz konusu olurdu. Ama bugün Türkiye cezaevlerinde 5 binden fazla HDP’li tutukludur. Fakat yine de şahsıma karşı özel bir husumetle hareket edip, yargıyı baskı altına almaya çalıştığı açıkça görülüyor” dedi.

‘Erdoğan sivil darbe yaptı’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yargı üzerindeki etkisinin bilindiğini söyleyen Demirtaş, şöyle devam etti: “15 Temmuz darbe girişiminin bütün boyutları ile ortaya çıkarılması AKP tarafından engellendi, darbenin siyasi ayağının üstü örtüldü. Darbecilerin harekete geçmeden önce neden tutuklanmadıkları bir sır gibi saklanıyor. Bir darbe girişimi olduğu konusunda herhangi bir tereddüt yok. Ancak AKP’nin bu sonucun ortaya çıkmasındaki hataları, eksikleri ve suçları örtbas edilmiştir. Erdoğan bu darbe girişimini fırsata çevirmiş ve Türkiye’deki muhalefete karşı sivil bir darbe yapmıştır. Bu sivil darbenin de etkilerini yaşamaya devam ediyoruz.”

‘CHP’ye eleştiriler ertelenebilir’

‘Adalet Yürüyüşü’ne simgesel bir günlük destek veren partisinin CHP’ye eleştirilerini erteleyebileceğini de belirten Demirtaş, “Adalet ortak paydasında bütün toplumu buluşturabilmek önemlidir. Siyasi partiler arasında ittifak yapmaktan çok toplumsal kesimlerin mutabakatını ve mücadele birliğini sağlamak önemlidir. CHP ve HDP’nin karşılıklı olarak birbirlerine eleştirileri vardır. Ancak bu dönem için bu eleştiriler ertelenebilir” diye konuştu.

‘Avrupalı liderler üç maymunu oynuyor’

Demirtaş, gazete aracılığıyla Avrupalı ülkelere de mesaj gönderdi.

Türkiye’deki rejime karşı sessiz kalmama ve buna ortak olmama çağrısı yapan Demirtaş, şunları söyledi: “Türkiye giderek daha otoriter bir ülkeye dönüşüyor. Radikal İslamcı akımlar AKP Hükümeti tarafından hoşgörüyle karşılanıyor, hatta destekleniyor. Bu durum Avrupa’nın da güvenliğini tehdit eden bir noktaya gelmiştir. Maalesef bunda önünü göremeyen, sadece günlük politika üreten bazı Avrupalı liderlerin de payı olmuştur. IŞİD’e karşı Ortadoğu’da kahramanca ve fedakârca başarılı bir mücadele yürüten Kürt halkı ve onun temsilcileri AKP ve Erdoğan tarafından ezilmeye çalışılırken, Avrupalı liderler üç maymunu oynamayı tercih ediyor. Tabii ki biz onlara güvenerek mücadele etmiyoruz.”