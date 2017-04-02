Demirtaş’tan mesaj var: Çok az kaldı inanın, ektiğiniz iyilik tohumları baharla birlikte çiçeğe duruyor

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ‘içeride ve dışarıda’ tüm gazeteci, edebiyatçı ve akademisyenlere bir mesaj gönderdi.

Demirtaş’ın mesajını Twitter hesabı üzerinden avukatı Erdal Doğan paylaştı.

Demirtaş’ın mesajı şöyle:

“İçeride ve dışarıda bütün gazeteci, edebiyatçı ve akademisyenlere: Çok az kaldı inanın. Yazdığınız, söylediğiniz hiçbir şey boşa gitmedi. Toplumun bağrına ektiğiniz iyilik tohumları baharla birlikte çiçeğe duruyor işte. Hep birlikte alın terimizle suladığımız ‘kırmızı gülümüz’ de 16 Nisan’da gonca’ya dönüşecek. İyi ki varsınız, hepinize kucak dolusu selam, sevgiler.”