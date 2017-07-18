Demirtaş’tan Meclis’e dilekçe: Grup toplantılarına SEGBİS’le katılmak istiyorum

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HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis başkanlığına dilekçe vererek, grup toplantılarına SEGBİS ile katılmak istediğini belirtti.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, dileçkesinde Adalet Bakalığı’nın Anayasa Mahkemesi’ndeki tutukluluk itiraz dosyasına sunduğu savunmasında tutukluluğunun yasama faaliyetine engel teşkil etmediğine yönelik kararı hatırlattı.

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Bu gerekçeyle parti grup toplantılarına SEGBİS ile katılmak istediğini dile getirek Demirtaş, dilekçesinde şu ifadeleri kullandı: “Parlamentonun üçüncü büyük partisi olan Halkların Demokratik Partisi’nin eş genel başkanı ve grup başkanı olarak, TBMM’de yasama ve denetleme faaliyetlerinin bir parçası olan grup toplantısına cezaevinden SEGBİS yoluyla bağlanıp Meclis Grubuma hitap etmek istiyorum. Eş zamanlı olarak bütün HDP vekillerinin de SEGBİS yoluyla grup toplantılarına katılımının sağlanmasını talep ediyorum.”