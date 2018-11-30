Demirtaş’tan mahkemeye: Duruşmaya geliyorum, söyleyeceklerim var…

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini tahliye etmeyen mahkemeye hitaben “Yüzüme nasıl bakacaklar” dedi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 20 Kasım’da iki yıldan bu yana cezaevinde bulunan HDP’li Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

Avukatlar bunun üzerine tahliye başvurusu yapmıştı. Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi de AİHM’in kararının kesinleşmediğini belirterek Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Demirtaş, kararın ardından avukatları aracılığıyla Twitter’dan kısa bir paylaşım yaptı:

Beni yargıladığını zanneden mahkeme zaten ilk günden beri açıkça, kanun falan tanımam diyordu. Kanunu tanımayana biz mahkeme mi diyeceğiz peki? 12 Aralık’ta, Ankara'daki duruşmada yüzüme nasıl bakacaklar bilmiyorum. Fakat beklesinler, duruşmaya geliyorum. Söyleyeceklerim var…

— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 30, 2018