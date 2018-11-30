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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan mahkemeye: Duruşmaya geliyorum, söyleyeceklerim var…

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, kendisini tahliye etmeyen mahkemeye hitaben “Yüzüme nasıl bakacaklar” dedi.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 20 Kasım’da iki yıldan bu yana cezaevinde bulunan HDP’li Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

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Avukatlar bunun üzerine tahliye başvurusu yapmıştı. Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi de AİHM’in kararının kesinleşmediğini belirterek Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Demirtaş, kararın ardından avukatları aracılığıyla Twitter’dan kısa bir paylaşım yaptı:

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