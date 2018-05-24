Demirtaş’tan ‘kriz’ tavsiyesi: Panikle dövize yönelmeyin, 30 gün dişinizi sıkın

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, döviz kurundaki dalgalanma konusunda tavsiye verdi: “Yurttaşlarımız da panik halinde TL’den kaçıp dövize yönelmemelidir. Bu sadece krizi daha fazla tetikler. 30 gün daha dişinizi sıkın ve sandıkta daha demokratik bir iktidar için oy kullanın.”

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Demirtaş, sözlerine hükümete sorduğu dört soruyla başladı:

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* Velev ki Hükümetin iddia ettiği gibi dövizdeki artış dış mihrakların işi olsun. Peki ekonomiyi neden dış mihrakların oyun alanına dönüştürdünüz? Dışarıdan gelen para babalarına ağam-paşam derken üreticiye, çiftçiye, esnafa, iş insanlarına neden üvey evlat muamelesi yaptınız?

* OHAL’in, haksız tutuklamaların, sorgusuz sualsiz işten atmaların, seçim yarışındaki adaletsizliklerin bu yabancı sermaye rantçılarına tam da beslenecekleri ortamı yarattığını söyleyenleri neden susturdunuz?

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* Örneğin, Demirtaş’ı içeri attırmanın keyfini sürerken bunun ekonomiye bu kadar zarar verdiğini neden halktan saklıyorsunuz?

* Aşırı kârla, bol keseden dağıttığınız ihalelerle trilyonları götüren yandaşlarınız bu krizi bile fırsata çeviriyor. Siz yeniden seçilirseniz faturanın acı kısmının, asıl o zaman fakir fukaraya çıkacağını neden saklıyorsunuz?”

Bu kaostan çıkışın mümkün olduğunu ve seçimlerin bunun için bir fırsat olduğunu söyleyen Demirtaş, ‘rantı, hırsızlığı, rüşveti ve israfı’ kesinlikle durduracaklarını ve ülkenin kaynaklarını yoksullara aktarılacağını kaydetti.

HDP adayı şöyle devam etti: “Bakmayın öyle mesnetsiz suçlamalarla tutuklu olduğuma. Benim uluslararası toplumdaki itibarım, demokrasi ve insan haklarına olan samimi yaklaşımımdan kaynaklı saygınlığım, mevcut iktidardan kat be kat fazladır. Benim cumhurbaşkanı seçildiğim gün, Türkiye artık bütün dünyada saygın bir ülkedir. Bunun ekonomiye olumlu yansımasına hemen tanıklık edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Yurttaşlarımız da panik halinde TL’den kaçıp dövize yönelmemelidir. Bu sadece krizi daha fazla tetikler. 30 gün daha dişinizi sıkın ve sandıkta daha demokratik bir iktidar için oy kullanın. En kalıcı çözüm budur.”