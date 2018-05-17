Demirtaş’tan ‘ironik mazeret’: Seçim çalışmam var, duruşmaya gelemedim

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ‘seçim çalışmaları nedeniyle’ duruşmaya katılamadığını bildirdi.

Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre Demirtaş’ın ‘Erdoğan’a hakaret’ suçlamasıyla dört yıla kadar hapsinin istendiği davanın bugün duruşması görüldü.

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Bakırköy 38’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatları karıldı.

Demirtaş ise ‘seçim çalışmalarından kaynaklı savunmasını hazırlamadığını ve seçim yoğunluğundan kaynaklı duruşmaya katılamayacağını’ mahkeme hakimine dilekçeyle bildirdi.

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Mazeret kabul edildi

Avukatları da önceki duruşmada dile getirdikleri taleplerini tekrar etti. Erdoğan’ın avukatları ise şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Demirtaş’ın mazeretini kabul eden hakim, tutukluluğu devam etmesi durumda Demirtaş’ın bir sonraki duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı 5 Aralık’a erteledi.

Demirtaş Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunuyor. ‘Seçim çalışmaları’nı ise Edirne Cezaevi’nden sürdürmek zorunda.