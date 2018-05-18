Demirtaş’tan Ahmet Hakan’a: Mağdur değil, rehin alınmış direnişçiyim

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kendisi için “Cezaevini bir mağduriyete, mağduriyeti oya çevirmeye çalışacağı kesin” diyen Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a yanıt verdi: “Ben burada mağdur falan değilim. Rehin alınmış bir direnişçiyim.”

Hakan, 10 Mayıs tarihli yazısında cumhurbaşkanı adaylarının performansını değerlendirmiş ve Demirtaş için “‘Cezaevinden kampanya yürütmek’ diye bir deneyimle hiç tanışmamıştık bugüne kadar. Bunu da göreceğiz. Cezaevini bir mağduriyete, mağduriyeti oya çevirmeye çalışacağı kesin… Başarır mı? Eğer son cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oyu geçerse başarmış olacak” diye yazmıştı.

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Hakan’ın “Cezaevini bir mağduriyete, mağduriyeti oya çevirmeye çalışacağı kesin” sözleri tepki çekmişti.

Bianet’ten Tansu Pişkin’e konuşan Demirtaş, “Ahmet Hakan sizin için ‘Cezaevini bir mağduriyete, mağduriyeti de oya çevireceği kesin’ dedi. Siyasete atılmak isteyen genç politikacılara oylarını arttırmak için kendilerini hapse attırmayı tavsiye eder misiniz?” sorusunu yanıtladı.

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HDP’nin cumhurbaşkanı adayı şöyle yanıt verdi: “Ben burada mağdur falan değilim. Özgürlük mücadelesinin temsilcilerinden biri olarak düşüncelerim ve siyasi durumum nedeniyle rehin alınmış bir direnişçiyim. Cezaevine girmek benim tercihim değildi, ama buraya atılınca da dik durarak duruşumu koruduğuma inanıyorum. Toplum, cezaevine her gireni mağdur olarak görüp onu sahiplenmiyor. Beni sahipleniyorsa mağdur değil, mağrur duruşumdan dolayıdır. Kimseye de, Ahmet Hakan’ın gazına gelip kendini hapse attırmasını tavsiye etmem.”