Demirtaş’tan Hazine’ye 750 bin lira maddi ve manevi tazminat davası

Edirne F tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Hazine aleyhine 750 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açtı.

Demirtaş, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda (CMK) belirtilen koşullar dışında haksız gözaltına alınıp tutuklanması, davasına bakacak mahkemenin ancak 11 ay sonra belli olması, hakim karşısına 13 aydan sonra çıkması ve 4 ay boyunca tutukluluk incelemesinin yapılmadığı iddiasıyla Hazine aleyhine 750 bin lira maddi ve manevi tazminat davası açtı.

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Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne verilen dava dilekçesinde, yapılan düzenleme ile Demirtaş’ın yasama dokunulmazlığının geçmişe dönük olarak kaldırıldığı, bunun akabinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında Demirtaş’ın 4 Kasım’da 2016 gözaltına alınarak aynı gün tutuklandığı belirtildi.

31 fezlekeden hazırlanan ‘torba iddianame’

Birbirinden farklı 31 fezlekenin birleştirilmesiyle hazırlanan ‘torba iddianame’ ile 10 Ocak 2017’de Demirtaş hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Mahkemenin yaptığı başvuru üzerine Yargıtay 5’inci Ceza Dairesi’nin 22 Mart 2017’de verdiği karar ile davayı güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya nakledilmişti.

Dava dilekçesinde Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin Demirtaş hakkında makul sürede kovuşturma işlemi yapmadığı belirtildi.

Avukat Mahsuni Karaman, “Müvekilim Selahattin Demirtaş tutuklandıktan yaklaşık 11 ay sonra sadece yargılanacağı mahkeme tespit edildi, davanın ilk duruşmasının 7 Aralık 2017’de görülmesine karar verildi. Müvekkil, tutuklandığı 4 Kasım 2016 tarihinden sonra iş bu dosyada ilk kez 1 yıl 1 ay 3 gün sonra hakim huzuruna çıkacaktır” diye konuştu.

Avukat Karaman dava dilekçesinde, etkili bir tutukluluk incelemesi yapılaması bir yana, belirli dönemi kapsayacak hiç bir tutukluluk incelemesi yapılmadığını belirtti.

Demirtaş’ın ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla tutuklandığı halde, 31 fezlekeden oluşan davanın iddianamesinde ise ‘örgüt yöneticiliği’ iddiasıyla hakkında dava açıldığını hatırlatan Karaman’ın hazırladığı dava dilekçesinde Demirtaş’ın “Uğramış olduğu zararının tazmini kapsamında 04.11.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle 250 bin TL maddi, 500 bin TL manevi tazminata hükmedilme, yargılama masrafı ve vekalet ücretinin davalı Hazineye tahmiline karar verilmesi” denildi.

Dava dilekçesi Diyarbakır 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilirken, davanın ilk duruşmasının 6 Şubat’ta yapılacağı belirtildi.