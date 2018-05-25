Demirtaş’tan haber kanallarına mesaj: Seçimde biz de varız, sanırım haberiniz yok

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kamu yayıncısı TRT dahil olmak üzere anaakım medyada yer alan üç haber kanalı CNN Türk, NTV ve Habertürk’ü HDP ve kendisine yer vermemekle eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP üyeleri dışındaki isimlere az yer vermeyi tercih eden haber kanalları, özellikle son dönemde izleyicinin hedefinde.

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Demirtaş, Twitter hesabından dört haber kanalına da ayrı ayrı seslendi:

TRT: “Seçmenlerimizin vergilerini tek bir partinin propagandası için kullanmanız hem günah hem de suçtur. TRT’yi iktidarın borazanı haline getirip kul hakkı yiyen yöneticilere hakkımızı helal etmiyoruz. Yaptığınızın suç kısmıyla da, adil yargının bir gün ilgileneceğine inanıyorum.”

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Habertürk: “TRT’yi anladık da özel kanalların çekincesi nedir? HDP ve Demirtaş haberleri yaptığınızda halen Hükümet’ten birileri, doğrudan sizi arayıp uyarıyor mu? Bizi yok sayarak seçimlerdeki adaletsizliği katmerli hale getirdiğinizin farkında mısınız?”

NTV: “24 Haziran seçimlerine HDP ve Demirtaş da giriyor ama sanırım sizin bundan haberiniz yok. Aksi takdirde ne diye bültenlerinizde bizimle ilgili haberler, tartışma programlarınızda bir HDP’li olmasın, değil mi (!) Kesin haberiniz yoktu, ama söylemiş oldum şimdi.”

CNN Türk: “Medyaya yönelik ağır bir baskı olduğu zaten görülüyor. Buna sizlerin gönüllü ambargosu da eklenince seçim kampanyası iyiden iyiye adaletsiz hale geliyor. HDP ve Demirtaş haberlerine de yer vermeyi düşünüyor musunuz?”