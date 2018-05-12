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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan ‘genel af’ isteyen Bahçeli’ye: Psikopat mafya lideri olsam daha iyiymiş

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HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ‘genel af’ çağrısı yapan MHP lideri Devlet Bahçeli’ye yanıt verdi: “Milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş!”

‘Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç’ olmak üzere ‘genel af’ çağrısında bulunan Bahçeli, şöyle devam etmişti“Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?”

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CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, ‘genel af’ için hazırlıkların bir süredir devam ettiğini öne sürerek “Beş yılın altında cezası olan adli mahkumların tahliyesi gündemde. Bazı siyasi tutuklular ve gazeteciler de kapsama dahil edilecek” demiş, Başbakan Binali Yıldırım ise “Hükümet olarak teröristlere af gündemimizde yok” açıklamasını yapmıştı.

Demirtaş’ın açıklaması Twitter hesabından yayınlandı: “Milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş! Yok ama çok şükür, ben böyle iyiyim. Sen bu boş laflara üzülme güzel anam. Senin ve tüm annelerin ellerinden öpüyor, anneler gününü kutluyorum.”

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