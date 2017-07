Demirtaş’tan gazeteci Ahmet Şık’a mektup: Faşizmin bakanı olsaydın daha mı iyiydi?

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet’in tutuklu muhabiri Ahmet Şık’a mektup yazdı: “Faşizmin bakanı olsaydın daha mı iyiydi? Tutuklususun işte, daha ne istiyorsun? Tadını çıkar…”

HDP lideri, Cumhuriyet’in ‘İçeriye Mektuplar’ sayfasında yayınlanan mektubuna “Sevgili Ahmet Şık” diye başladı.

Şık’ın şahsında tüm ‘siyasi rehine’lere selam göndermek istediğini dile getiren Demirtaş, Şık’a “Silivri’nin yabancısı değilsin (maalesef)” sözleriyle seslendi.

HDP lideri, Türkiye’nin karşı karşıya olduğu otoriterleşme tehdidinin her gün biraz daha büyüdüğünün farkında olduklarını ifade ederek bunun küçümsenecek bir tehdit olmadığını, ‘otoriter rejimlerin hangi ideolojiden beslendiğine bakılmaksızın sadece zorbalığa ihtiyaç duyduğunu’ kaydetti.

‘En pespaye yöntem…’

‘Sınır tanımayan baskılar uygulayarak otoriter rejim inşa etme yöntemi’nin ‘AKP’nin icadı olmadığını’ anlatan Demirtaş, ‘geçmişte direnenler olmasaydı’, hiçbirinin “Zulüm düzenleri gün gelir yıkılır” diyemeyeceklerini aktardı.

“Türkiye’yi birlikte yaşayacağımız aydınlık bir geleceğe bizler taşıyacağız. Geleceğin Türkiye’sinde ne faşizme ne de zorbalığa yer vardır” diye yazan HDP lideri, faşizmin ‘tuzla buz olacağını’, bunu içeride ve dışarıda direnerek yapacaklarını, geleceğin Türkiye’sinde faşizme ve zorbalığa yer olmadığını vurguladı.

Demirtaş, “Ülkemizde sözde İslamcı ideolojiden beslendiğini iddia ederek iktidara gelenler, iktidarlarını baki kılmak için tarihte defalarca denenmiş en pespaye yöntemi keşfettiler! Hiçbir ahlaki, hukuki ve ideolojik temeli olmayan çıplak ‘zor’u” diye yazdı.

‘Bizleri rehine kullanmak istiyorlar’

HDP’nin tutuklu lideri şöyle devam etti: “Sevgili Ahmet kardeşim; Sizler, bizler tutuklanmadık. Evimizden zorla kaçırılarak rehin alındık. Dışarıda kalanları da teslim alabilmek için bizleri rehine olarak kullanmak istiyorlar. Fakat daha ilk günden bu ahlaksız politika boşa çıkmıştır. Ne biz faşizmden merhamet dilenecek kadar küçülürüz ne de dışarıdaki milyonlar korkuya teslim olacak kadar alçalırlar. Farkındaysan özgürlük, demokrasi, emek ve barıştan yana olanlar geleceği zaten kazanmış durumdalar. Faşizm ise ömrünü bir gün bile uzatabilmek için her türlü hukuksuzluğu yapmaktan geri durmuyor. Kendi davalarına bile sırtını dönecek kadar yolunu şaşırmış olanlar, ülkenin geleceğinde söz sahibi olamayacaklarını da itiraf etmiş durumdalar.”

‘AVM’ler miğferiniz oldu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a atıfla “Yakın zamanda bir devlet büyüğü (!) şöyle demişti: ‘Sosyal ve kültürel alanda iktidar olamadık.’“ diyen Demirtaş, AKP’nin ‘kendi davalarına bile sırt çevirdiği için’ sosyal ve kültürel ideolojik iktidarlarını inşa edemediğine dikkati çekti.

HDP lideri, “Gökdelenler süngünüz, AVM’ler miğferiniz oldu, borsayı kıble gibi görmeye başladınız, paraya tapmak tuhaf gelmiyor size” diye yazdı.

‘Faşizmin bakanı olsaydın daha mı iyiydi?’

HDP lideri mektubunda şunları kaydetti: “Buna dünyanın her yerinde ‘vahşi kapitalizm’ deniliyor; yarattığı kültüre de ‘kapitalist kültür’… Bunlardaki ise bunun ucubeleşmiş kültürü haline döndü. İşte bu sözde dava adamları on yıllardır sürdürdükleri dava mücadelesini önce FETÖ’ye teslim ettiler, sonra kapitalizme, şimdi de faşizme teslim ettiler. Dönüp bunlara hep birlikte soralım: Bizleri içeri atarak kazandığınızı mı sanıyorsunuz? Her açıdan kaybeden azınlık bir elit grup olarak siz oldunuz, kazanan biz. Toplum artık özgürlüğe doğru daha fazla yan yana yürüyor. Adalet için başlayan yürüyüşler Ankara’da demokratik bir iktidarın kuruluşu ile sonlanırsa, faşizmin ömrü de bununla sınırlı olur. Bizler içeride, milyonlar dışarıda Türkiye’nin aydınlık yarınları için el ele direnmeye ve yürümeye devam edeceğiz. Değerli Ahmet kardeşim; Faşizmin bakanı olsaydın daha mı iyiydi? Tutuklususun işte, daha ne istiyorsun? Tadını çıkar… Silivri’deki gazetecilerin hepsine; siyasetçiler Selma Irmak, Sebahat Tuncel, Ayhan Bilgen, Bekir Kaya, Doğan Erbaş ve diğer arkadaşlarıma da selam ve sevgilerimi iletirsen sevinirim. Yakın zamanda dışarıda görüşmek dileğiyle. Sevgiler…”

Demirtaş Edirne Cezaevi’nde, Ahmet Şık ise Silivri Cezaevi’nde halen tutuklu.