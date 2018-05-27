Demirtaş’tan ‘Espriye abanmayın’ diyen Ahmet Hakan’a: Haklısın, hiç komik değil

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kendisi için “Tamam, esprilisiniz, anladık. Ama espriye de bu kadar abanılmaz ki!” diye yazan Hürriyet yazarı Ahmet Hakan’a yanıt verdi: “Dediğin gibi durum hiç komik değil. ‘Gülün’ diye değil, ‘görün’ diye atıyorum tweetleri.“

Hakan, bugünkü yazısının “Adayların masalarına koymaları için kısa notlar” bölümünde Demirtaş için “Tamam, esprilisiniz, anladık. Ama espriye de bu kadar abanılmaz ki! Esprinin de taşıyacağı bir yük vardır yani” diye yazmıştı.

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Demirtaş, Hakan’a Twitter’dan yanıt verdi: “Haklısın. Tam 20 ay önce bir gece yarısı evimden adeta kaçırıldım ve suçsuz yere bir hücreye atıldım. Üstelik de Cumhurbaşkanı adayıyım. Dediğin gibi durum hiç komik değil. Zaten ben de ‘gülün’ diye atmıyorum tweetleri, ‘görün’ diye atıyorum @ahmethc.”

Hakan yazısında diğer adaylar için ne yazdı?

Perinçek: “Bir tutam sempatiyi birkaç türküyle bezeyip üzerine de birkaç destansı cümle ilave ederek servis etseniz… Acayip sükse yapabilirsiniz.”

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İnce: “Eşiniz hanımefendi ile birlikte markette alışveriş fotoğraflarınız gayet hoş ama biraz fazla müsamere kokmuyor mu? Sahicilik ki en çok yakışandır size.”

Erdoğan: “‘Ne aldanan olduk ne aldatan olduk’ yerine ‘Biz asla aldatan olmadık’ derseniz… Sanki daha etkili olacak gibi. Sanki. Yani.”

Karamollaoğlu: “AK Partililerin gözünde antipatik hale gelmemek, CHP’lilerin gözünde sempatik hale gelmekten çok daha önemli. Aman dikkat!”

Akşener: “Sizin yerinizde ben olsam ‘Muharrem İnce neden benden daha fazla dikkat çekiyor’ sorusunun cevabına yoğunlaşırım.”