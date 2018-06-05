Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan Erdoğan’a: Prompter gazisi

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ‘prompter arızası’yla adı anılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdi.

Erdoğan, pazar günkü Diyarbakır programı kapsamında katıldığı iftarda konuşma yaparken bir süre duraklamıştı. Cumhurbaşkanının konuşmasını okuduğu ‘prompter’ın bozulduğu öne sürülmüştü.

Reklam

Cumhurbaşkanı, bir arızanın olmadığını, davetlilerden birinin yerine oturmasını beklediğini söylemişti.

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan paylaştığı mesajında Erdoğan’a gönderme yaptı.

Reklam

Erdoğan’a göre ‘prompter’ sorunu yok: Hocayı oturtmadılar, rahatsız oldum

İnce, Erdoğan’ı tiye aldı: En büyük rakibim prompter

CHP ile HDP’nin gündemi ‘prompter’


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...