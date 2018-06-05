Demirtaş’tan Erdoğan’a: Prompter gazisi

Kamuoyu araştırma şirketi SONAR’ın anketine göre, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin oyu son bir haftada yüzde 10 yükseldi, ikinci tura kalan cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oyu ise yüzde 53.7.