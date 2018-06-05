Demirtaş’tan Erdoğan’a: Prompter gazisi

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ‘prompter arızası’yla adı anılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a mesaj gönderdi.
Erdoğan, pazar günkü Diyarbakır programı kapsamında katıldığı iftarda konuşma yaparken bir süre duraklamıştı. Cumhurbaşkanının konuşmasını okuduğu ‘prompter’ın bozulduğu öne sürülmüştü.
Cumhurbaşkanı, bir arızanın olmadığını, davetlilerden birinin yerine oturmasını beklediğini söylemişti.
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Twitter’dan paylaştığı mesajında Erdoğan’a gönderme yaptı.
— Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) June 5, 2018