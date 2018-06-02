Demirtaş’tan Erdoğan’a: İftiraya devam ediyorsun, hakettiğin cevabı halk verecek

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığıyla kendisini elinde 53 yurttaşın kanı olmakla suçlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yanıt verdi. Demirtaş, “Benim burada elim kolum bağlı, her gün televizyonlarda bana iftira atmaya devam ediyorsun” dedi.

Erdoğan, Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki çağrılar için, “Neyi serbest bırakıyorsun? Cezaevindeki zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var” demişti.

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Sözleri nedeniyle ‘kara propaganda’ yapmakla suçlayan Demirtaş’ın avukatları, Erdoğan’ın, Demirtaş’ın Anayasa Mahkemesi’nde görülmek üzere bekleyen bireysel başvurusuna yönelik yargıya mesaj verme amacı taşıdığını belirtmişti.

Avukatları aracılığıyla kişisel Twitter hesabından konuya dair bir açıklama yapan Demirtaş, “Her gün meydanlarda, televizyonlarda bana iftira atmaya devam ediyorsun. Benim burada elim kolum bağlı. Yine de arkamdan konuşmaya devam ediyorsun. Ama halkın da eli kolu bağlı mı sanıyorsun? Hak ettiğin cevabı sana 24 Haziran’da, sandıkta verecekler” dedi.