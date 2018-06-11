Demirtaş’tan Erdoğan’a ‘idam’ yanıtı: Canımı bin defa kurban ederim

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisi hakkındaki ‘idam’ imasına yanıt verdi: “Canımı, halkımızın uğruna bin defa kurban ederim.”

Erdoğan Kocaeli’de partisinin dün düzenlediği mitingde bir kez daha Demirtaş’ı ve onu ziyaret eden CHP’nin cumhurbaşkanı Muharrem İnce’yi hedef almıştı: “Bu kadar insanın ölümüne neden olan birisini önce ölenlerin ailesine sormak lazım. Yasin Börü’nün annesine sormak lazım ne düşünüyorsunuz. Bunların sırtında küfe yok. Parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı ben bunu çoktan onaylardım.”

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Erdoğan’ın Demirtaş’ı hedef göstermesi üzerine alandan ‘İdam’ sesleri yükselmiş, Erdoğan, “Dedim ya size daha önce, parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı ben bunu çoktan onaylardım” diye karşılık verdi.

Demirtaş, cumhurbaşkanına yanıt verdi: “Erdoğan seçilirse beni idam ettireceğini söylüyor. 2018 Türkiye’sinde bir Cumhurbaşkanı adayının seçmene vaadine bakar mısınız? Ben canımı, halkımızın uğruna bin defa kurban ederim. Tek bir adım da geri atmam.”

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