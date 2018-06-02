Demirtaş’tan Erdoğan’a dava: Kara propagandayla yargıya mesaj veriyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ‘kara propaganda’ yapmakla suçlayan HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın avukatları, Erdoğan’ın, Demirtaş’ın Anayasa Mahkemesi’nde görülmek üzere bekleyen bireysel başvurusuna yönelik yargıya mesaj verme amacı taşıdığını belirtti.

Erdoğan dün HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması yönündeki çağrılar için, “Neyi serbest bırakıyorsun? Cezaevindeki zatın elinde 53 vatandaşımızın kanı var” diyerek, “6-7 Ekim’de vatandaşımızı birbirine kırdıran bunlar değil miydi” diye sormuştu.

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Erdoğan’ın açıklamalarında Demirtaş’ın kişilik haklarına saldırı olduğunu ifade eden avukatlar, “Masumiyet karinesini ayaklar altına alan ve hüküm kuran Recep Tayyip Erdoğan hakkında tazminat davası dahil olmak üzere gerekli hukuki işlemleri başlatacağımızı açıklıyoruz” dedi.

Demirtaş’ın avukatları gerekçeleri şu şekilde sıraladı:

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“Sayın Demirtaş’ın 6-8 Ekim olayları öncesinde bir çağrısı bulunmamaktadır. Mahkeme dosyasında da müvekkilimizin böyle bir çağrısı olduğuna dair tek bir delil yoktur. Aksine, özellikle 7 Ekim ve 9 Ekim günlerinde, olayların yatışmasına ve provokasyonlara gelinmemesine yönelik çağrıları bulunmaktadır.

Sayın Demirtaş hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve tutuklu yargılandığı Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava dosyasına temel teşkil eden iddianamede, kendisiyle ilgili bu yönde bir iddia veya suçlama bulunmamaktadır.

Yargı makamlarının, iddia olarak dahi hukuki kıymet biçmeyerek soruşturma ve kovuşturma konusu yapmadığı bu çirkin ithamlar tamamen gerçek dışıdır. Yani müvekkilimiz, herhangi bir kişi ya da kişilerin ölümüne azmettirme suçlamasından dolayı yargılanmamaktadır, hakkında böyle bir suçlama yoktur.”