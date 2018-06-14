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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan Erdoğan’a: Adaylık için diploma lazım ama seninkini gören olmadı

 

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, kendisinin aday olmasını yanlış bulduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ‘diploma’yla yanıt verdi.

Fotoğraf: DHA

Erdoğan dün şunları söylemişti: “Ne demek, ‘Cumhurbaşkanı adayı, bırak.’ Cumhurbaşkanı adayı olmanın şartları olması lazım. Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığını yanlış buluyorum. Neymiş, hükümlü değil tutukluymuş… Bu hatanın bir an önce düzeltilmesi lazım. Tutukluluğun nedeni çok önemli.”

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Demirtaş’tan diplomalı yanıt

HDP’li tutuklu siyasetçi, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde hakkında bir mahkumiyet kararı bulunmaksızın tutuklu bulunuyor.

Demirtaş, seçim çalışmalarının da hapisten idare etmek zorunda. Bazı kesimlerce cumhurbaşkanı seçiminin eşitsiz olduğu ve Demirtaş’ın serbest bırakılması yönünde çağrılar yapılıyor.

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Demirtaş, avukatları aracılığıyla Erdoğan’a Twitter’dan şu yanıtı verdi: “Bak bu defa sana katılıyorum Erdoğan. Örneğin senin Cumhurbaşkanı adayı olabilmen için mutlaka üniversite diploman olması lazım, ama bugüne kadar diplomanı gören olmadı. Benim kriterlerim tamam da, asıl seninkiler şüpheli.”

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