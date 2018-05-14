Demirtaş’tan cumhurbaşkanı adaylarına İsrail çağrısı: İstanbul’da miting yapılsın

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HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, İsrail’in Filistinlilere karşı giriştiği katliamın ardından İstanbul’da büyük bir miting yapma çağrısında bulundu.

Avukatları aracılığıyla Twitter’dan yazılı açıklama yayınlayan Demirtaş, ‘İsrail hükümetinin sınır tanımayan barbarlığını’ lanetlediğini kaydetti.

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“İsrail hükümetinin vahşetini bir an önce durdurabilmek için güçlü bir ses, ortak bir duruş gösterilmesi gerekir” diyen HDP’li siyasetçi, Türkiye toplumunun da bu vahşet karşısında sessiz kalmayacağını dünyaya en güçlü şekilde göstermesi gerektiğini ifade etti.

Demirtaş şunları dile getirdi: “Bir cumhurbaşkanı adayı olarak, tüm cumhurbaşkanı adaylarına ve demokrasi güçlerine, bu vahşeti protesto etmek ve Filistin halkı ile dayanışmak için sivil toplum öncülüğünde, İstanbul’da büyük bir miting çağrısı yapıyorum. İstanbul’da toplanacak milyonların çığlığı bu katliamı durdurabilir. Çok geç olmadan Filistin’e ses verelim.”

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ABD, büyükelçiliğini bugün İsrail’in 70’inci kuruluş yıldönümünde Tel Aviv’den Kudüs’e taşıdı. İsrail ise protestocu Filistinlilere gerçek mermiyle saldırdı, en az 52 kişi can verdi.