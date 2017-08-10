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Demirtaş’tan çağrı: Tüm demokrasi güçleri CHP’nin ‘Adalet Kurultayı’na katılmalı

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HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP’nin düzenleyeceği ‘Adalet Kurultayı’na tüm demokrasi güçlerinin katılması gerektiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Evrensel yazarı Kamil Tekin Sürek’in cezaevinde ziyaret ettiği Demirtaş, AKP iktidarının ‘iflas ettiğini’ savundu.

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Demirtaş şöyle devam etti: “Geçmişte AKP’ye oy vermiş ama artık vermek istemeyen istemeyenlere, neden demokrasi cephesine oy vermesi gerektiğini anlatabilmemiz gerekir, neler yapmak istediklerimizi net ve açık bir şekilde ilan etmemiz, yani bir asgari program oluşturmamız gerekir. İnsanlar, AKP iktidardan düştükten sonra işsiz kalırım, kiramı ödeyemem, dükkanımı kapatmak zorunda kalırım diye düşünmemeli; AKP’nin gitmesinden sonra sadece hak ve özgürlüklerine kavuşmayacağını, ekmeğinin büyüyeceğini, çocuğunun iş bulacağını, işlerinin açılacağını da anlatmalıyız.”

HDP lideri, CHP’nin Çanakkale’de düzenleyeceği herkese açık beş günlük ‘Adalet Kurultayı’na ‘tüm demokrasi güçleri’nin katılması gerektiğini söyledi.

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