Demirtaş’tan çağrı: Çanakkale’de birlikte yatan dedelerimizden ders alalım

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, 1915’e ve cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümüne atıf yaptığı mesajında “Çanakkale’deki ortak değerlerimiz ne kadar eşit, ne kadar onurluysa biz de öyle olalım” dedi.

Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, avukatları aracılığıyla Twitter’dan açıklama yayınladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘barış’ dendikçe ‘çıldırdığını’ aktaran Demirtaş, Erdoğan’ın demokrasiye inanmadığını, ülkeyi değil kendisini düşündüğünü dile getirdi. HDP’li siyasetçi, Erdoğan’ın komşuyu komşuya kardeşi kardeşe düşman ettiğini ifade etti.

Demirtaş’ın mesajları şöyle:

“1. 24 Haziran, tüm korkularımızdan kurtuluşun günü olacak. Bir arada yaşayacağız. Bölünmeden, kamplaşmadan; barışarak, demokrasi içinde güçleneceğiz. Ülkemizin doğusuyla batısını aynı yürekte birleştireceğiz. Cumhuriyetin 100. yılına büyük bir demokratik değişimle hazırlanacağız.

2. Nefreti, kini, düşmanlıkları değil; sevgiyi, huzuru, saygıyı çoğaltacağız. Rantı, rüşveti, yolsuzluğu değil; alın terini, ekmeği, emeği yücelteceğiz. Acıları bal eyleyip geleceğin Türkiye’sini birlikte yaratacağız. Çünkü biz birlikte güzeliz. Sensiz olmaz, ancak senle değişir.

3. Tek adamlık en büyük bölünmeyi beraberinde getirir. Bizi ancak daha fazla demokrasi bir arada tutar, tek adam değil. Ben ne Manisa’dan vazgeçerim ne Mardin’den; ne Edirne’den ne de Hakkari’den. Sen de vazgeçme güzel kardeşim. Tutuşalım el ele, çünkü senle değişir.

Çanakkale vurgusu

4. Herkesin yanlışları oldu geçmişte. Çanakkale’de birlikte yatan akrabalarımızdan, dedelerimizden alalım dersimizi. Cesurca masaya yatıralım hatalarımızı. Çanakkale’deki ortak değerlerimiz ne kadar eşit, ne kadar onurluysa biz de öyle olalım. Büyük bir demokrasi ülkesi olalım.

5. Biz birlik dedikçe bize bölücü diyor, biz barış dedikçe çıldırıyor. Ülkenin Cumhurbaşkanı bunlardan niye rahatsız olur ki? Size de tuhaf gelmiyor mu? Normalde sevinç duyması gerekmez mi? Bir cumhurbaşkanının kapsayıcı olması gerekmez mi?

6. Ama o ne yapıyor? Bizleri c.evine tıkıyor, HDP’yi baraj altında bırakmak için gizli toplantılar, sinsi planlar yapıyor. Ülkesini seven, demokrasiye inanan barış isteyen bir cumhurbaşkanı bunları yapar mı? Yapmaz güzel kardeşim, emin ol yapmaz. Tüm derdi kendisidir, ülke değil.

7. 2007’de Meclise girdiğimizden beri bizi oradan atmaya çalışıyor. Kapıdan atıyor bacadan giriyoruz, bacadan atıyor pencereden giriyoruz. Çünkü Meclis ülkenin birliğini temsil ediyor ve sorunların çözüm yeridir. Biz orada olmak istedikçe, o rahatsız oluyor. Çünkü derdi başka.

‘Kardeşi kardeşe düşman ediyor’

8. Biz Meclise giremesek tek başına 400 MV alacak. Anayasayı istediği gibi değiştirip Meclisi de, ülkeyi de kendine bağlayacak. HDP nefretinin tek ama tek nedeni budur. Oysa HDP’nin Mecliste olması ülkenin, toplumun birliği için hayati önemdedir. Ama bu, onun umurunda bile değil.

9. Her konuşmasıyla toplumu biraz daha zehirliyor. Komşuyu komşuya, kardeşi kardeşe düşman ediyor. Bir güzel söz etse arkasından on tane hakaret, on tehdit geliyor. Kendisine oy vermeyenleri açıktan düşman ilan ediyor, oy verenleri de onları gösterip korkutarak yönetebiliyor.

10. Dört yıldır cumhurbaşkanlığı yapıyor ama bir defa bile tüm partileri bir masada toplamadı. Asla ülkenin ve toplumun birliği için uğraşmadı. Asla hepimizin cumhurbaşkanı olmak istemedi. Bu şekilde yönetmeyi bilmiyor çünkü. Ülkenin yarısını düşman ilan etmese seçilemiyor çünkü.

‘Emekli edin, rahat etsin’

11. Siyasette bir tıkanma olduğunda muhalefeti çağırıp siyasetin önünü açmak yerine bizi hapse gönderen, arkamızdan da en hayasızca yalanları sıralayan biri, nasıl olacak da hepimizin cumhurbaşkanı olacak?

12. Kendi gücüyle zehirlenmiş, kibir ve kompleksten kim olduğunu unutmuş, yaşlanmış, yorulmuş bir tek adama mecbur değilsin Türkiye. Ona da yazık, size de. Emekli edin; o da rahat etsin, siz de rahat edin. Korkmayın, ülke batmaz. Tam tersine düze çıkar, rahat eder, nefes alır.

13. Vereceğin her oy barışa, demokrasiye, kardeşliğe hizmet etsin. Senin oyun çok kıymetli. Sen oyunu ver, biz layık olalım. Değişim için cesur ol güzel kardeşim. Sensiz olmaz, ancak senle değişir. 1 oy HDP’ye, 1 oy Demirtaş’a. Bak ne kadar güzel olacak her şey, inan ve yapalım.”

Öte yandan Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş da Twitter hesabından bir fotoğraf paylaştı: