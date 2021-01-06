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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan Boğaziçili öğrencilere: Ne yaptınız gençler ya…

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Boğaziçili öğrencilerin ‘kayyım rektör’ protestosuna Twitter üzerinden destek verdi: “Ne yaptınız gençler ya, sesiniz buraları sallıyor. Kim bilir, nereleri titretiyordur.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzalı kararnameyle, üniversiteye, 2015 seçimleri için İstanbul’da AKP aday adayı olan, Haliç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasına karşı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin tepkisi git gide büyüyor.

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Öğrenciler, valiliğin Beşiktaş ve Sarıyer’de gösteri yasağı getirmesine karşılık ‘kayyım rektör’ü bugün de Kadıköy’de protesto etti.

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