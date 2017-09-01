Demirtaş’tan bayram mesajı: HDP bu ülkenin siyasi geleceğini belirleyecek

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

HDP lideri Selahattin Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj paylaştı.

‘Cezaevindeki ikinci bayram’

Partinin basın birimi tarafından paylaşılan sözlerine, “Öncelikle cezaevinde rehin tutulan, tutuklu veya hükümlü olan, ailelerinden ve yakınlarından uzakta bulunan bütün arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum. Yakılıp yıkılan Sur, Cizre, Şırnak, Yüksekova, Silopi, Nusaybin başta olmak üzere Kürt şehirlerinde büyük baskılara, adaletsizlik ve hukuksuzluklara direnen; umudunu asla kaybetmeden mücadelesini sürdüren, büyük insanlık değerlerine ve onuruna sahip çıkan halkımızın bayramını en içten duygularla kutluyorum. Tüm İslam Alemi’nin ve elbette IŞİD ve benzeri yapıların barbarlığı karşısından yurtlarını, topraklarını savunan, haysiyet mücadelesini altın harflerle tarihe yazanların bayramını yürekten kutluyorum” diyerek başlayan Demirtaş, ikinci kez bir bayramda cezaevinde olduğunu hatırlattı.

Reklam

‘HDP bu ülkenin siyasi geleceğini belirleyecek’

HDP lideri şöyle devam etti: “Bu süre boyunca HDP’nin ve bileşenlerinin halkla olan gönül bağını kesmeye; her türlü kanunu, Anayasa’yı, uluslararası sözleşmeyi ve siyasi ahlakı ayaklar altına alarak HDP’yi tasfiye etmeye çalıştılar. İki bayram geçti, ama bu uygulamalar amacına ulaşamadı ve yirmi iki bayram da geçse asla ulaşamayacak. Halkımız şundan emin olmalıdır: Birçoğumuz tutuklu olsak bile, HDP bu ülkenin siyasi geleceğini belirleyecek bir partidir. Bizler olmadan Türkiye’nin demokratik geleceğini kurmak mümkün değildir. Bizleri cezaevinde rehin alarak siyaseten tasfiye edeceklerini zannedenler, yanıldıklarını görecekler. Bizler demokratik birliği, eşit ve özgür birlikte yaşamı, demokratik siyaseti savunmaktan vazgeçmediğimiz sürece, HDP’nin başarısı demokrasinin ve barışın başarısı olacaktır.”

‘Yüreklerimiz birlikte atıyor’

Bugünün ‘1 Eylül Dünya Barış Günü’ olduğunu hatırlatan Demirtaş, bu örtüşmenin ‘yeni dönemin müjdecisi’ olmasını temenni ettiğini söyledi.

Demirtaş sözlerini şöyle bitirdi: “Ülkemizdeki demokrasi güçleri, vicdan sahibi tüm yurttaşlarımız korku duvarlarını yıkmaya ve seslerini yükseltmeye başladılar. Yüreklerimiz birlikte atıyor, özlemlerimiz aynı, mücadelemiz ortaktır. Hep birlikte büyük insanlık değerleri için; kardeşçe, eşit, huzurlu, güvenli, refah ve barış içinde, karşılıklı saygı temelinde insanca yaşama mücadelesini büyütelim. Umutlarımızı ve iyi dileklerimizi yaygınlaştıralım. El ele vererek, özlemini duyduğumuz adaleti, özgürlüğü, eşitliği ve barışı sağlayalım.”