Demirtaş’tan ‘AKP’yle pazarlık’ yanıtı: O tıynette olsak hapiste olmazdık

Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP lideri Selahattin Demirtaş tahliyesi için AKP’yle pazarlık yapılıp yapılmadığına ilişkin, “O tıynette olsaydık iki buçuk yıldır burada olmazdık” diye yanıt verdi.

Fotoğraf: HDP

Demirtaş, 34 gazetecinin kendisine avukatları aracılığıyla ilettiği soruları yanıtladı.

Reklam

31 Mart seçimlerinden önce yaptığı açıklamada ‘millet ittifakı’nın İstanbul belediye başkan adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’na açık destek veren Demirtaş’a son dönemde AKP ile HDP arasında 23 Haziran seçimi için pazarlı yürütüldüğü yönündeki iddia soruldu.

Duvar’dan İrfan Aktan’ın aktardığına göre, gazeteci Semin Girit’in bu yöndeki sorusu üzerine Demirtaş şöyle dedi: “Dışarıdan nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama faşizme karşı en güçlü mücadeleyi yürütüyor olmamıza, her dönemde en ağır bedelleri ödüyor olmamıza rağmen halen bizleri ucuz, ilkesiz pazarlıkların partisi olarak görmekte ısrar edenlere söyleyecek söz bulamıyorum. Sorunuzda yer verdiğiniz türden bir pazarlığı yapacak tıynette olsaydık iki buçuk yıldır burada olmazdık zaten.”

‘Bize güvenmeye devam’ mesajı

Demokrasinin barış imkanlarını artırmak için AKP dahil her partiyle TBMM çatısı altında görüşülmesine karşı çıkmadığını dile getiren Demirtaş şöyle devam etti: “Demokrasinin, barışın imkanlarını artırmak, her fırsatı ilkesel bir kazanıma dönüştürmek için de AKP dahil tüm partilerle TBMM çatısı altında görüşme yapılmasına da asla karşı değilim. Siyasi partilerin işi bir yandan kesintisiz mücadeleyi sürdürürken diğer yandan bu direnişin diplomasisini, siyasetini yapmaktır. Herkese mübah olanın HDP’ye haram kılınması asla kabul edilemez. Diğer bütün partiler her fırsatta bir araya gelerek ortak çıkarları etrafında diyaloglar geliştirirken bunun adı siyaset oluyor da HDP herhangi bir partiyle diyalog kurunca bunun adı neden pazarlık oluyor? Kaldı ki, HDP de kendi ilke ve çıkarları doğrultusunda pazarlık yapabilir, bu da onun hakkıdır. Fakat güya benim tahliyem üzerinden HDP seçmeninin iradesini peşkeş çekeceğimiz iması bile nahoştur. Bu iddia o kadar boştur ki, benim dört yıl sekiz ay uyduruk bir cezayla başka bir davadan hükümlü olduğumu bile göz ardı ediyorlar. Bu tür yaklaşımlar aşağılayıcı, küçük düşürücüdür. Biz direne direne kazanıyoruz, dilene dilene değil. Herkesin içi rahat olsun ve bize güvenmeye devam etsin diyorum.”

Reklam

Tavrı HDP’den farklı olmayacak

Demirtaş, 23 Haziran seçimleri için 31 Mart öncesi olduğu gibi İmamoğlu lehine bir çağrı yapıp yapmayacağı yönündeki soruya da Demirtaş şöyle yanıt verdi: “Toplum da buna değer veriyor haklı olarak. Ben dışarıdayken de çok defa söylediğim gibi, umudu kişilere bağlamak doğru olmaz. İlkelere ve bu ilkeler etrafında birleşmiş daha geniş mücadele birliklerine ihtiyaç var. Herkesin demokrasi cephesi gibi kolektif yapıların oluşmasına destek vermesi ve böylesi yapıların parçası olarak mücadele etmesi daha elzemdir. Kişiler üzerinden yürüyen mücadeleler, demokrasi kültürünün oluşmasına yeterli ve kalıcı katkı sağlamaz. Sayın İmamoğlu’nun da mevcut pozisyonunu ve haklı halk desteğini kalıcı hale getirebilmesinin yolu budur. 23 Haziran seçimine ilişkin partim HDP tavrını ortaya koyuyor zaten. Benim de bundan farklı bir tutumum olmaz. Gelişmeleri izleyip, neler yapabileceğimizi partimle istişare edeceğim elbette.”