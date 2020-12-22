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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan AİHM yorumu: Hukuk ve adalet sisteminin çökertildiğinin tescili

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kendisi hakkında verdiği ‘derhal tahliye’ kararını yorumladı.

Fotoğraf: HDP

AİHM, Kasım 2016’dan beri Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş’ın derhal tahliye edilmesi gerektiğine karar vermişti.

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Twitter hesabından yazılı açıklama yayınlayan Demirtaş, kararla ‘kendisi ve arkadaşları hakkında altı yıldır yürütülen yargı faaliyetlerinin siyasi amaçlı olduğunu’nun kesinleştiğini öne sürdü.

HDP’li siyasetçi, “Bu karar, Türkiye’de hukuk ve adalet sisteminin bizzat hükümet eliyle çökertildiğinin de tescilidir” ifadelerini kullandı.

Demirtaş’ın paylaştığı açıklama şöyle:

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AİHM’den Demirtaş kararı: Derhal tahliye edilmeli

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