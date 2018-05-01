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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’tan 1 Mayıs mesajı: Hep birlikte önce alanlara, sonra sandığa

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HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı: “Emek sömürüsüne ve işçi katliamlarına son vermek için hep birlikte önce alanlara, sonra sandığa.”

Fotoğraf: @hdpdemirtas

Demirtaş2ın Twitter hesabından babası ve işçilerle çektirdiği iki ayrı fotoğrafla birlikte şu mesaj paylaşıldı: “İşçinin, emekçinin mücadele günü 1 Mayıs kutlu olsun. Emek sömürüsüne ve işçi katliamlarına son vermek için hep birlikte önce alanlara, sonra sandığa.”

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Parti yetkilileri Demirtaş’a ceza verilmesi durumunda da Demirtaş’ın 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçiminde HDP’nin adayı olarak gösterileceğini söylemişti.

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