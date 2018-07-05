Diken

Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi bir kez daha HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Fotoğraf: HDP

Mahkeme heyetinin 29 Haziran’daki aylık değerlendirmesinde oybirliği ile ‘kovuşturma konusu suçların yasada öngörülen alt ve üst sınırları arasındaki ceza miktarı dikkate alındığında ceza miktarı ile tutuklama tedbiri arasında ölçülülük bulunması’ gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdiği bildirildi.

Reklam

Tahliye taleplerine ret

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş’ın tahliye talebini daha önce de ‘adli kontrolün yetersiz kalacağı’ gerekçesiyle oy çokluğuyla reddetmişti.

Demirtaş’ın avukatları, bir üst mahkeme olan Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuş, bu mahkeme de itirazı reddetmişti. Bunun üzerine HDP’li siyasetçi tahliye için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yapmıştı.

Reklam

Anadolu Ajansı, Demirtaş’ın 29 Mayıs’taki bireysel başvurusunu inceleyen AYM’nin bu talebi reddettiğini ve başvuruyu esas yönünden inceleme yapılmak üzere ilgili bölüme sevk ettiğini bildirmiş, Demirtaş’ın avukatlarıysa bu haberi yalanlayarak, AYM’nin dosyayı henüz incelemediğini savunmuştu.

Son olarak, Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, ‘Demirtaş’ın bireysel başvurusunun AYM tarafından, seçim süreci içinde ele alınmayarak, serbest seçim hakkının ihlal edildiği tespiti talebiyle’ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılacağını açıklamıştı.

Demirtaş, Kasım 2016’da tutuklanmıştı. HDP’li siyasetçi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi çalışmalarını da Edirne Cezaevi’nde idare etmek zorunda kalmıştı.

Demirtaş, AİHM’e gidiyor: ‘Serbest seçim hakkı’m ihlal edildi

Demirtaş: AYM ölü taklidi yapıyor, tahliye talebimi görüşmedi bile

AYM’den Demirtaş’ın tahliye talebine ret: Cezaevinde yaşamına yönelik tehlike yok

Erdoğan topu ortaya attı: Demirtaş’ın adaylığı yanlış, bir an önce düzeltilmeli

Demirtaş’ın tahliye talebine aynı gerekçeyle bir ret daha: Adli kontrol yetersiz kalır

Demirtaş’tan Erdoğan’a dava: Kara propagandayla yargıya mesaj veriyor

Erdoğan’dan Demirtaş’a: Neyi serbest bırakıyorsun, elinde 53 kişinin kanı var

Tahliye talepleri reddedilen Demirtaş’tan AYM’ye başvuru

AYM’ye başvurulacak: Demirtaş’ın tahliye talebine bir ret daha

Üç yargıçtan biri Demirtaş’ın tahliyesini istemiş: Tutukluluk seçme hakkını zedeler

Demirtaş’ın tahliye talebine ret: Adli kontrol yetersiz kalır


SON HABERLER

Akşam Postası / 5 Temmuz 2018

1. ‘Kurultay reddi’ sorulan İnce topa girmedi: Destek geliyor, 30 il olmuş CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin olağanüstü kurultay teklifini reddetmesiyle ilgili açıklama yapmazken, “Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım” dedi. CHP kulisi: İnce yeterli imzayı aldıktan sonra ‘Çekil’ çağrısı yapıp düğmeye basacak CHP’li Kaftancıoğlu ‘seçime baktı’: Enerjimizi kurultayla heba […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...