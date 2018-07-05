Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi bir kez daha HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyetinin 29 Haziran’daki aylık değerlendirmesinde oybirliği ile ‘kovuşturma konusu suçların yasada öngörülen alt ve üst sınırları arasındaki ceza miktarı dikkate alındığında ceza miktarı ile tutuklama tedbiri arasında ölçülülük bulunması’ gerekçesiyle tutukluluk halinin devamına karar verdiği bildirildi.

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Tahliye taleplerine ret

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi Demirtaş’ın tahliye talebini daha önce de ‘adli kontrolün yetersiz kalacağı’ gerekçesiyle oy çokluğuyla reddetmişti.

Demirtaş’ın avukatları, bir üst mahkeme olan Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurmuş, bu mahkeme de itirazı reddetmişti. Bunun üzerine HDP’li siyasetçi tahliye için Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) bireysel başvuru yapmıştı.

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Anadolu Ajansı, Demirtaş’ın 29 Mayıs’taki bireysel başvurusunu inceleyen AYM’nin bu talebi reddettiğini ve başvuruyu esas yönünden inceleme yapılmak üzere ilgili bölüme sevk ettiğini bildirmiş, Demirtaş’ın avukatlarıysa bu haberi yalanlayarak, AYM’nin dosyayı henüz incelemediğini savunmuştu.

Son olarak, Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, ‘Demirtaş’ın bireysel başvurusunun AYM tarafından, seçim süreci içinde ele alınmayarak, serbest seçim hakkının ihlal edildiği tespiti talebiyle’ Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru yapılacağını açıklamıştı.

Demirtaş, Kasım 2016’da tutuklanmıştı. HDP’li siyasetçi, 24 Haziran’daki cumhurbaşkanı seçimi çalışmalarını da Edirne Cezaevi’nde idare etmek zorunda kalmıştı.