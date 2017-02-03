HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna itiraz reddedildi.

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş hakkında ‘terör örgütü kurma ve yönetme’ başta olmak üzere çok sayıda suçlama ile 43 yıldan 142 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bugün yapılan hazırlık duurşmasında Demirtaş’ın avukatlarının tutukluluk haline yaptıkları itiraz reddedildi.

‘Kuvvetli suç şüphesini gösteren delillerin bulunması…’

Gerekçeli kararda, Demirtaş’ın tutukululuğuna devam edilmesi şöyle açıklandı: “Sanık Selahattin Demirtaş’a isnat edilen suçların sayısı ve niteliği, atılı suçların işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterin somut delillerin bulunması, sanığın savunmasının alınmamış olması, ifadeye çağrılmasına rağmen ifadeye vermeye gitmiş olup soruşturma beyanlarının gözaltına alınması sonrası alınabilmiş olması dikkati alındığında, tutuklama nedenlerinde bir değişiklik olmaması nedeniyle tutuklama nedenlerinin var olduğu, sanığa isnat edilen eylemlerin sübutu halinde bunlar için öngörülen cezaların alt ve üst sınırları dikkate alındığında adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, isnat edilen eylemlerin sayı ve yoğunluğu ile bunların nitelikleri, suçların sübutu halinde verilmesi muhtemel ceza miktarı dikkate alındığında sanığın siyasi faaliyette bulunma ve temsil hakkı ile davanın tutuklu yürütülmesindeki kamu yararı arasında ölçülü bir dengenin mevcut olduğu dikkate alınarak tahliye taliplerinin reddi ile sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir.”

Öte yandan mahkeme Selahattin Demirtaş’ın ilk duruşmasının 28 Nisan tarihinde yapılmasına karar verdi.

Eş başkanlar dahil 12 vekil tutuklu

Eş başkanlar Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu HDP’li 12 vekil, 4 Kasım’da sabaha karşı evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alınmıştı.

Diyarbakır milletvekilleri Ziya Pir ve İmam Taşçıer ve Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Demirtaş ve Yüksekdağ’la birlikte grup başkan vekili İdris Baluken, Şırnak milletvekilleri Leyla Birlik ve Selma Irmak, Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan, Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım ve Şırnak Milletvekili Ferhat Encü tutuklanmıştı. İki gün sonra da Hakkari Milletvekili Nihat Akdoğan tutuklanmıştı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel ve Siirt Milletvekili Besime Konca da Ankara’da gözaltına alınmalarının ardından 12 Aralık’ta tutuklanmıştı. Böylece tutuklu vekil sayısı 12’ye yükselmişti.

Birlik’in ardından Baluken’in de tahliye edilmesiyle beraber tutuklu HDP’li vekillerin sayısı 10’a düşmüştü.

Buna karşılık Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş ve Kars Milletvekili Ayhan Bilgen’in tutuklanmasıyla sayı yeniden 12’ye yükselmişti.