Demirtaş’ın tutukluluğuna devam kararı

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Fotoğraf: HDP

Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, dün ve bugün tutuklu yargılandığı davada savunma yaptı.

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HDP’li siyasetçi, savcıların ‘AKP’nin yenilgisinin ardından bunun hesabını sormak için soruşturma açtığını’ iddia ederek, hakkında hazırlanan fezlekeleri eleştirdi.

Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, verdiği ara kararla Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına hükmetti. Duruşma 18-19 Haziran’a ertelendi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 20 Kasım 2018’de Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirilmesi gerektiğine hükmetmişti. Bu kararın tartışması sürerken, Demirtaş’ın 2013 Nevruz’undaki konuşması nedeniyle ‘terör örgütü propagandası’ yapmak suçundan verilen dört yıl sekiz aylık hapis cezası kesinleşmişti. Bu nedenle Demirtaş hali hazırda hükümlü.