Demirtaş’ın teklifini İnce aktardı: Adaylar sırayla bir hafta hapis yatsın

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CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cezaevinde ziyaret ettiği HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın moralinden bir şey kaybetmediğini gördüğünü söyledi.

İnce, dün Edirne Cezaevi’ne giderek, burada Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan Demirtaş’ı ziyaret etmişti.

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Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’ya konuşan CHP’li aday, ziyaretinden detay verdi.

İnce, “Demirtaş ile olan görüşmeniz nasıl geçti?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Dedi ki ‘Bir önerim var, diğer adaylara da söylersen sevinirim’ dedi. ‘Nedir’ dedim, ‘Ben buradayım, siz geziyorsunuz’ dedi. ‘Bütün adaylar sırayla bir hafta hapiste yatsınlar’ dedi. ‘Benim yerime birer hafta yatsınlar adil olsun’ dedi. Espri yeteneğinden ve moralinden bir şey kaybetmemiş, onu gördüm. Başarılar diledi, ben kendisine başarılar diledim, çay içtik, sohbet ettik.”

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Ziyaretin bir saatte yakın sürdüğünü ifade eden İnce, kendisinin ikinci tura kalması durumunda Demirtaş tarafından desteklenip desteklenmeyeceğine dair soruya “Ben birinci turda seçimi kazanacağım, buna inanıyorum” diyerek cevap verdi.