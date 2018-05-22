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Yaramazlara biraz batar!

Üç yargıçtan biri Demirtaş’ın tahliyesini istemiş: Tutukluluk seçme hakkını zedeler

 

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna itirazın bire karşı iki oyla alınmış. Dokuz sayfalık gerekçeli kararın yedi sayfasıysa karşı oy yazısından oluşuyor.

Fotoğraf: HDP

Demirtaş için Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne 15 Mayıs günü tahliye başvurusunda bulunulmuştu. Mahkeme, adli kontrol şartlarının bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle Demirtaş’ın tahliye talebini yerinde görmeyip tutukluluğunun devamına karar vermişti.

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Cumhuriyet’ten Mahmut Lıcalı’nın haberine göre Demirtaş’ın tahliye talebi bire karşı iki oyla rededildi.

Görsel: cumhuriyet.com.tr

Tutukluğun devamına karşı çıkan mahkeme üyesinin karşı oy yazısında Demirtaş’ın uzun süre milletvekilliği, siyasi parti başkanlığı yaptığı; bir önceki dönem de cumhurbaşkanı adayı olduğu, 24 Haziran seçimlerinde de yeniden resmen cumhurbaşkanı adayı olduğuna dikkat çekilerek; tutukluluk süresi ve üzerine atılan suç iddiası dikkate alındığında serbest bırakılması gerektiği belirtildi. Demirtaş’ın tutukluluğunun serbest seçme hakkını zedeleyeceği de vurgulandı.

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Demirtaş’ın avukatları kararı bir üst mahkemeye götürecek. Bir üst mahkemede de ret kararı çıkarsa karar jet hızıyla Anayasa Mahkemesi’ne taşınacak.

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