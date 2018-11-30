Demirtaş’ın tahliyesi için bürokratik mazeret aşıldı: AİHM kararı tercüme edildi

Adalet Bakanlığı’nın, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ‘tutukluluğuna son verme’ kararının tercümesini dün Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği ortaya çıktı.

AİHM Kasım 2016’da tutuklanan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna son verilmesine hükmetmişti. HDP’li siyasetçinin ‘hakim önüne çıkarılma hakkı’nın ve ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edildiğine oybirliğiyle karar verilmişti.

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20 Kasım’da açıklanan karar sonrası Demirtaş’ın avukatları Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye başvurusunda bulunmuş ancak kararın tercümesi beklendiği gerekçesiyle bir karar çıkmamıştı.

Mahkeme, Demirtaş’ın avukatlarının yaptırdığı tercümeyi ise dikkate almamıştı. Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Kahraman kararın tercümesinin yapıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. “Sayın Demirtaş’ın derhal TAHLİYESİ dışında bir seçenek yoktur!” mesajını paylaşan Kahraman’ın Twitter’da yaptığı açıklama şöyle:

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