Demirtaş’ın tahliyesi için başvuru: Bu kara lekenin silinmesi için fırsat veriyoruz

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne tahliye başvurusunda bulunuldu.

Başvuruyu HDP adına Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Acar Başaran, Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan ve Demirtaş’ın avukatları yaptı.

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Başvuru sonrası adliye önünde açıklama yapan Başaran şunları söyledi: “19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ne içine düştüğü aczden kurtulma şansı veriyoruz. Türkiye tarihine sürülmüş bu kara lekenin silinmesi için bir fırsat veriyoruz. Düşünün ki ülkenin cumhurbaşkanı adaylarından biri devletin tüm imkanlarından yararlanarak şehir şehir miting yapacak, ama bir cumhurbaşkanı adayı, diğer adayın denetiminde olan yargı tarafından rehin tutulacak. Böyle adil, eşit, özgür seçim çalışması yapılamaz.”

Seçilecek cumhurbaşkanının meşru olabilmesi için Demirtaş’ın serbest bırakılması gerektiğini belirten Başaran, seçmenlerin Demirtaş’ı görme hakkının olduğunu ifade ederek şöyle devam etti: “Propaganda dönemine gireceğiz, tüm adaylar TRT’de yayına katılacaklar, bu anayasal haktır, peki Demirtaş tahliye edilmeden bunu nasıl yapacaklar. Biz miting talebinde bulunacağız. Seçmenlerin Demirtaş’ı görme hakkı vardır. Hala hukuka inanan, adil yargılama yapıyorum diyen yargıçlara da sesleniyoruz. Cübbelerinizi iktidar önünde iliklemeyin, adil bir yargılama sergileyin ve cumhurbaşkanı adayımız Demirtaş’ı serbest bırakın. Bu sadece bizim değil, HDP’ye oy vermiş milyonlarca yurttaşın talebidir. İnanıyoruz ki hala hukukçular var, adalete inananlar var. Sayın Demirtaş’ın sesini duyacağımız mitinglerde buluşacağız ve Demirtaş cumhurbaşkanı seçildiğinde bu halk iradesini dört duvar arasından çıkartmayı bilecektir.”