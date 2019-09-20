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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’ın tahliyesi beklenirken, savcılık tutuklama istemli yeni soruşturma açtı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 20 Kasım’daki AİHM’nin hak ihlali kararı ve ardından geçtiğimiz günlerde Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana davasında tahliye kararı verilmesinin ardından, serbest bırakılması beklenirken Ankara savcılığı, Selahattin Demirtaş ve eski eş başkan Figen Yüksekdağ hakkında 6-8 Ekim olaylarından ayrı bir soruşturma başlatarak yeni bir tutuklama kararı istedi. Yeni soruşturmaya, Demirtaş ve avukatları tepki gösterdi. Demirtaş, “Alın size reform” dedi.

Fotoğraf: HDP

Demirtaş’ın cezası bir yılın altına düştüğünden Yargıtay içtihatları ve ceza yasaları gereği tahliye kararının verilmesi gerekiyordu. Demirtaş hakkındaki yeni soruşturmayı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter’dan duyurdu. Tanrıkulu, şöyle dedi: “Selahattin Demirtaş ile ilgili önemli gelişme: 26. Ağır Ceza Mahkemesi mahsup kararı verdi. Bugün denetimli serbestlik başvurusu yapıldı. Olası tahliyesini engellemek için Ankara Savcılığı Demirtaş’ın yargılandığı davayla aynı konudan ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevkini istedi.”

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Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e de çağrıda bulunarak söz konusu soruşturmanın ‘düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumu’ olduğunu ifade eti. Tanrıkulu, Gül’e hitaben şöyle dedi: “Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir.”

Demirtaş, twitter’dan soruşturma ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Yargıda adalet ve reform mu? Alın size reform” dedi.

Demirtaş’ın avukatları Ramazan Demir ile Benan Molu da savcılığın soruşturma ve tutuklama talebine tepki gösterdi. Demir, soruşturmanın, ‘Demirtaş’ın tahliyesi önünde hiç bir engelin kalmadığı bugün açıldığını’ vurguladı.

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Öte yandan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ın cezaevinde kaldığı yaklaşık 25 aylık sürenin 4 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsubuna karar verdi.

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