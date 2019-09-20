Demirtaş’ın tahliyesi beklenirken, savcılık tutuklama istemli yeni soruşturma açtı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, 20 Kasım’daki AİHM’nin hak ihlali kararı ve ardından geçtiğimiz günlerde Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki ana davasında tahliye kararı verilmesinin ardından, serbest bırakılması beklenirken Ankara savcılığı, Selahattin Demirtaş ve eski eş başkan Figen Yüksekdağ hakkında 6-8 Ekim olaylarından ayrı bir soruşturma başlatarak yeni bir tutuklama kararı istedi. Yeni soruşturmaya, Demirtaş ve avukatları tepki gösterdi. Demirtaş, “Alın size reform” dedi.

Fotoğraf: HDP

Demirtaş’ın cezası bir yılın altına düştüğünden Yargıtay içtihatları ve ceza yasaları gereği tahliye kararının verilmesi gerekiyordu. Demirtaş hakkındaki yeni soruşturmayı, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Twitter’dan duyurdu. Tanrıkulu, şöyle dedi: “Selahattin Demirtaş ile ilgili önemli gelişme: 26. Ağır Ceza Mahkemesi mahsup kararı verdi. Bugün denetimli serbestlik başvurusu yapıldı. Olası tahliyesini engellemek için Ankara Savcılığı Demirtaş’ın yargılandığı davayla aynı konudan ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevkini istedi.”

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#SelahattinDemirtaş ile ilgili önemli gelişme:

26. ACM mahsup kararı verdi.

Bugün denetimli serbestlik başvurusu yapıldı.

Olası tahliyesini engellemek için Ankara Savcılığı Demirtaş’ın yargılandığı davayla aynı konudan ayrı bir soruşturma başlatıp tutuklamaya sevkini istedi. — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) September 20, 2019

Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’e de çağrıda bulunarak söz konusu soruşturmanın ‘düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumu’ olduğunu ifade eti. Tanrıkulu, Gül’e hitaben şöyle dedi: “Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir.”

Sn. @abdulhamitgul,

Yargılandığı davadan tahliye edildikten sonra olası tahliyesini önlemek için tutuklamaya sevk etmek düşman ceza hukukundan da öte bir zorbalık durumudur.

Sizi, sorumluluğa davet ediyorum; HSK’yı toplayın gereğini yapın. Aksi halde bu sorumluluk size aittir. https://t.co/CX1YLVcKvt Reklam September 20, 2019

Demirtaş, twitter’dan soruşturma ile ilgili yaptığı paylaşımda, “Yargıda adalet ve reform mu? Alın size reform” dedi.

1) Yargıda adalet ve reform mu? Alın size reform: — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019

2) 6-8 Ekim’den dolayı ben ve Figen Hn zaten 3 yıldır tutuklu yargılanıyorduk. Bu sabah Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlamaya dair, yasaya aykırı olarak ben ve Figen Hn hakkında ayrı bir soruşturma üzerinden tutuklamaya sevk kararı çıkardı. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019

3) Yani yargı yok, adalet yok, kanun yok, hakim yok. Sadece bize değil, hiçbirinize yok. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) September 20, 2019

Demirtaş’ın avukatları Ramazan Demir ile Benan Molu da savcılığın soruşturma ve tutuklama talebine tepki gösterdi. Demir, soruşturmanın, ‘Demirtaş’ın tahliyesi önünde hiç bir engelin kalmadığı bugün açıldığını’ vurguladı.

Selahattin Demirtaş’ı tutuklandığı, 3 yıldır yargılandığı ve geçen hafta tahliye olduğu suçlamadan tekrar tutuklamaya çalışıyorlar.Mahsup kararının verildiği ve tahliyesi önünde hiçbir engelin kalmadığı bugün. AİHM duruşmasından da iki gün sonra. https://t.co/xlAZ1zucG2 — Ramazan Demir (@ramazandmr) September 20, 2019

20 Kasım'da İHAM'ın "derhal tahliye edin" kararından sonra jet hızıyla yapılan karşı hamleyle 4 yıl 8 aylık cezayla hükümlü hale getirdikleri 4 Aralık akşamı gibi hissediyorum şuan. İHAM duruşmasından 2 gün sonra, tam tahliye olmak üzereyken yine tutukluluğa sevk. Çöktüm kaldım. — Benan Molu (@BenanMolu) September 20, 2019

İstanbul’daki ağır ceza mahkemesinden, Demirtaş’ın tutukluluk süresinin cezadan düşülmesi kararı

Öte yandan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ın cezaevinde kaldığı yaklaşık 25 aylık sürenin 4 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsubuna karar verdi.