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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi

Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın tahliye başvurusunu reddeden alt mahkemenin kararına yapılan itiraz reddedildi.

Fotoğraf: DHA

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 20 Kasım’da iki yıldan bu yana cezaevinde bulunan HDP’li Demirtaş’ın tutukluluğunun sona erdirilmesi gerektiğine hükmetmişti.

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Avukatlar bunun üzerine tahliye başvurusu yapmıştı. Mahkeme de AİHM’in kararının kesinleşmediğini belirterek Demirtaş’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.

Ankara 20’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Demirtaş’ın avukatları tarafından AİHM kararına istinaden yapılan tahliye başvurusunu kabul etmeyen Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına yapılan itirazı reddetti.

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AİHM kararının hükmü kalmadı

Son olarak Demirtaş’ın dört yıl sekiz aylık hapis cezası istinaf mahkemesinde kesinleşmişti.

İstinaf mahkemesinin kararıyla Demirtaş artık tutuklu değil ‘hükümlü’ statüsünde. Böylelikle AİHM’nin ‘Demirtaş kararı’nın pratikte bir hükmü kalmamış oldu.

Bu karara göre Demirtaş’ın tutuklu yargılandığı davaya bakan Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi ya da Anayasa Mahkemesi HDP’li siyasetçi için tahliye kararı vermiş olsaydı da Demirtaş serbest kalamayacaktı..

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