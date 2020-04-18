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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi

Yaklaşık 3.5 yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye talebi reddedildi.

Fotoğraf: Reuters

Demirtaş’ın başvuruyu yapan avukatlarından Mahsuni Karaman ret kararına hiçbir gerekçe sunulmadığını belirtti.

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Karaman, tahliye talebi hakkında ret kararı verilmesinin ‘kesin’ olamayacağına, yani itiraz yolunun açık olduğuna dikkati çekerek; Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğini’nin ‘”Karar kesindir” kararını eleştirdi.

Karaman, ‘torba kanun gibi torba karar verildiğini’ söyledi. Karaman, Twitter hesabından ret kararıyla ilgili şunları yazdı: 

“Hipertansiyon, kalp ve solunum yolu hastalıkları nedeniyle korona virüs risk grubunda olan Sayın Demirtaş için yaptığımız tahliye talebi, başvurudan iki hafta sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildi.”

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Demirtaş’ın dosyasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Daire’de görüşülmesine günler kala Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi oybirliğiyle tahliye kararı vermişti. Avukatların, tutukluluk süresini kesinleşen cezadan mahsup etme ve tahliye talebinin ardından Ankara başsavcılığı ana dava kapsamındaki farklı bir dosyayı gündeme getirerek Demirtaş hakkında ana davada hakkında yargılandığı ‘6-8 Ekim olayları’ndan tutuklama istemişti.

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