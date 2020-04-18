Demirtaş’ın tahliye talebi reddedildi

Salgınla ilgili veri ve bilgileri sansürlemekle suçlanan Çinli yetkililer, corona virüsünün çıkış noktası Wuhan kentinde kaydedilen ölü sayılarını revize etti. Toplam sayıya 1290 kişi daha eklendi. Kentte daha önce açıklanan ölen kişi sayısı 2 bin 579’du; 3 bin 869 oldu. Bu, yüzde 50 artış demek.