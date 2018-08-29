Demirtaş’ın ‘seçim hakkı ihlali’ne yanıt: TRT ve sosyal medyada konuştu, eşiyle görüştü

24 Haziran seçimlerinde HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı yanıt verdi.

Bakanlık Demirtaş’ın, ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edilmediğini şöyle savundu: “17 ve 24 Haziran’da TRT’deki propaganda hakkı, parti çalışanları gıyabında seçim çalışması, avukatları ve danışmaları aracılığıyla ilettiği mesajlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, eşiyle yaptığı telefon görüşmesi üzerinden propaganda çalışması yürütmüştür.”

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Bakanlığın yanıtını Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman Twitter’dan paylaştı.

CB adaylığı süresince tutuklu kalan Sn.Demirtaş’ın “serbest seçim” hakkının ihlal edildiği iddiasıyla AYM’ye yaptığımız başvuruya Ad.Baknlığı cevap vermiş; Devletimizin lütufları şöyle:) 1- 10 dk TRT konuşması

2- Eşiyle tlf görüşmesi

3- Avukat ve Sosyal Medya pic.twitter.com/OIrYt3DIP6 — Mahsuni Karaman (@av_mkaraman) August 29, 2018

Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu.