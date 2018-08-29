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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’ın ‘seçim hakkı ihlali’ne yanıt: TRT ve sosyal medyada konuştu, eşiyle görüştü

24 Haziran seçimlerinde HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı yanıt verdi.

Bakanlık Demirtaş’ın, ‘serbest seçim hakkı’nın ihlal edilmediğini şöyle savundu: “17 ve 24 Haziran’da TRT’deki propaganda hakkı, parti çalışanları gıyabında seçim çalışması, avukatları ve danışmaları aracılığıyla ilettiği mesajlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, eşiyle yaptığı telefon görüşmesi üzerinden propaganda çalışması yürütmüştür.”

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Bakanlığın yanıtını Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman Twitter’dan paylaştı.

Demirtaş, Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu.

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