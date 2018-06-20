Demirtaş’ın ricası var: Yazlık sarayı iptal edeceğiz, lütfen siz de bir fidan dikin

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, israf, lüks ve şatafat için yapılan devasa harcamaların tamamına son vereceklerini belirterek “Mesela Marmaris’te yapılan ve yüz binlerce ağacın da kıyımına neden olan yazlık saray projesini iptal edip bölgeyi eski haline getireceğiz. Sizden bir ricam var, bir fidan dikin” dedi.

Kişisel Twitter hesabından avukatları aracılığıyla paylaşımlarda bulunan Demirtaş, ekonomide dengesizliğin ve cari açığın en büyük nedenlerinden birinin de enerjide dışa bağımlılık olduğuna dikkat çekti. Petrol ve doğalgazın neredeyse tamamının dışarıdan, dövizle satın alındığını hatırlatan Demirtaş, “Hem cebimize hem de çevremize büyük zararlar veren fosil yakıt tüketimini en aza indirmemiz gerekir” dedi.

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HDP adayı, fosil yakıt tüketimini en aza indirmenin ilk adımının, güneş enerjisinden elektrik sağlayan panellerin Türkiye’de üretilmeye başlaması olacağını belirtti: “Beş yıl içerisinde, her konutun kendi elektrik ihtiyacını güneşten karşılayacağı düzeye geleceğiz.”

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Demirtaş, yurttaşlardan da bir ricada bulundu: “İsraf, lüks ve şatafat için yapılan devasa harcamaların tamamına son vereceğiz. Mesela Marmaris’te yapılan ve yüz binlerce ağacın da kıyımına neden olan yazlık saray projesini iptal edip bölgeyi eski haline getireceğiz. Bu konuda, sizden bir ricam olacak. Yazlık saray için 400 bin ağacın kesildiği söyleniyor. Marmaris’te olmasa bile, herkesin Türkiye’nin herhangi bir yerine en az bir fidan dikmesini ve yazlık saray inşaatının yol açtığı ağaç katliamını bu şekilde telafi etmeye destek olmasını rica ediyorum. Seçim kampanyama maddi destek için bugüne dek sizden özel bir ricada bulunmadım. Farz edin ki kampanya hesabıma bağış yapıyorsunuz. Her biriniz bir fidan dikin ve fotoğrafını sosyal medyadan bana gönderin. İsterseniz evinizin önündeki bir yere dikin, ama o fidanı dikin lütfen.”