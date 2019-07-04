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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’ın resim yeteneği ortaya çıktı

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, bugün Edirne’de cezaevinde tutulan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyareti sonrası sosyal medyada, Demirtaş’ın bizzat çizdiği portresini paylaştı.

Selahattin Demirtaş’ın kaleminden, Sezgin Tanrıkulu. Fotoğraf: Sezgin Tanrıkulu (Twitter)

Demirtaş’ı, tutulduğu Edirne F tipi cezaevinde ziyaret eden Tanrıkulu, twitter’daki paylaşımında, Demirtaş’ın çizdiği portresiyle ilgili şöyle dedi: “Sevgili dostum Selahattin Demirtaş bugün bana büyük bir sürpriz yaptı. Karakaleminden portremi çizmiş. Onur duydum. Bu dönemin büyük hatırası olacak benim için.En yakın zamanda aramızda olman dileğiyle.”

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Selahattin Demirtaş, cezaevinde bulunduğu süre içinde ‘Devran’, ‘Seher’ ve ‘Dawn’ (İngilizce) adlı öykü kitaplarını yazmış ve yayınlamıştı. Demirtaş’ın edebi tarzı beğenilmiş ve ilgi gösterilmişti.

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