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Demirtaş’ın pişmanlığı: Barışı hakkıyla savunmayı ve sağlamayı başaramadım

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HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahatttin Demirtaş, pişmanlığını anlattı: “Barışa yürekten inanan bir siyasetçiyim, barışı hakkıyla savunmayı ve sağlamayı başaramadık, başaramadım. Daha iyisini yapabilirdim.”

HDP lideri, 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu.

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Artı Gerçek’ten Fehim Işık’a konuşan Demirtaş’a “Gazeteci olun ve kendinize bir soru sorun. Siz, Selahattin Demirtaş ile bir röportajda gazeteci olarak ona ne sorardınız?” sorusu soruldu.

Kendisine “Geri dönüp baktığımda pişmanlıklarımız var mı?” sorusunu yönelteceğini aktaran HDP lideri, sorunun cevabını “Var elbette” diye verdi.

HDP lideri şöyle devam etti: “Bildiğiniz ve inandığınız bir doğruyu hakkıyla savunmamak da ciddi bir hatadır. Ben barışa yürekten inanan bir siyasetçiyim, barışı hakkıyla savunmayı ve sağlamayı başaramadık, başaramadım. Daha iyisini yapabilirdim. Bunu telafi etmek için içeride veya dışarda mücadele etmeye devam edeceğim. Barışı savunmak (Ortadoğu’da her şeyin silahlar tarafından belirlendiği gerçeğini de bilerek) ne saflıktır, ne toyluk, ne apolitikliktir ne de teslimiyet. Benim rolüm ve misyonum barışı kurmak üzerinedir, savaşı büyütmek üzerine değil. Herkesin birazcık da olsa bunu anlamaya çalışmasını isterim.”

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