Demirtaş’ın ‘pazar yazısı’: Zulmü büyük olan değil, aşkı büyük olan tamamlar yapbozu

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, BirGün gazetesinin pazar ekine ‘aşk’ı yazdı.

‘Aşk olsun’ başlıklı yazısında hayatı bir yapbozun parçalarını birer birer yerine yerleştirmeye benzeten Demirtaş, en kötüsünün ise tüm parçaları yerleştirdikten sonra bir parçanın eksik olduğunu fark etmek olduğunu belirtti.

‘Aşkın yerine koyabileceğiniz hiçbir şey yok’

“Onun yerine koyabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Evdeki hiçbir eşyanız, sahip olduğunuz hiçbir şey o boşluğu dolduramaz” diyen HDP eş genel başkanı şunları yazdı: “Aşk da böyledir işte. Hayatınızda aşk eksikse, geri kalan kısımlar çok da bir anlam ifade etmiyor. Aşkın yerine koyabileceğiniz hiçbir şey yoktur. Hayatın her anını, her parçasını aşkla yaşamak gerekir o yüzden. Yaptığımız her neyse aşkla yapabilmektir önemli olan. Yapbozun her parçasını eksik olan parçaymış gibi, aşkmış gibi düşünerek yerli yerine koyabilmek, hayatı aşkla örmek…”

‘Vıcık vıcık bir yavşamayla yapmayın, aşkla yapın’

Okuyuculara “İnandığınız bir Tanrı varsa, O’nu kandırmaya çalışmayın, aşkla sevin O’nu. Hayallerinizin esiri olmayın, aşkla gerçekleştirmeye çalışın” diye seslenen Demirtaş şöyle devam etti: “Devrime yürüyecekseniz eğer, bahane aramayın aşkla isyan edin. Ne yapacaksanız yapın, ama vıcık vıcık bir yavşamayla yapmayın, aşkla yapın. Aşkı yitirmişseniz eğer, onun yerine başka bir şey koymaya da kalkmayın, çok sırıtıyor ve çirkin duruyor emin olun.”

‘Zulmü büyük olan değil, aşkı büyük olan tamamlar yapbozu’

Mevcut iktidar sahiplerine de bu gözle bakılmasını öneren Demirtaş, yazısını şu ifadelerle sonlandırdı: “Kaybettikleri aşkların yerine köprü koyuyorlar olmuyor, tünel koyuyorlar olmuyor; rant koyuyorlar, duble tehdit koyuyorlar olmuyor; korku koyuyorlar, zulüm koyuyorlar, öfke, kin, hakaret koyuyorlar olmuyor. Olmuyor, çünkü aşkın yerine hiçbir şey konulamıyor. Olmuyor, çünkü aşk kâğıda yazılmıyor Mihriban. Zulmü büyük olan değil, aşkı büyük olan tamamlar yapbozu. Aşkla kalın…”