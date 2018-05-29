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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’ın öngörüsü: Erdoğan’la Bahçeli kavga edecek, köprüyü geçmeye az kaldı

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, ‘cumhur ittifakı’nın iki cephesi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli için “Erdoğan gönüllerini hoş tutmaya çalışıyor. Yakın zamanda Erdoğan-Bahçeli kavgasına tanıklık edilirken ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Köprüyü geçmelerine az kaldı” dedi.

Artı Tv’ye konuşan Demirtaş, “Devlet Bahçeli’nin şu anda ülke yönetiminde etkisi nedir” sorusunu yanıtladı: “Abartıldığı kadar etkili değildir. Erdoğan MHP’ye seçimlere kadar ihtiyaç duyduğundan, gönüllerini hoş tutmaya çalışıyor. Yakın zamanda Erdoğan-Bahçeli kavgasına tanıklık edilirken ne demek istediğim daha iyi anlaşılacak. Köprüyü geçmelerine az kaldı.”

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