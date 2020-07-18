Demirtaş: Bırakın yandaş avukatlar ana barodan ayrılıp marjinalleşsin

HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, bir kentte birden fazla baronun kurulmasına olanak sağlayan yasayı eleştirirken, “Bırakın yandaşlar kendi barolarını kurup marjinalleşsin” dedi.

Fotoğraf: HDP (Arşiv)

11 Temmuz’da kabul edilen ve Resmi Gazete’de yayınlarak resmileşen yeni kanuna göre, avukat sayısı 5 binin üzerinde olan kentlerde en az 2 bin avukat bir araya gelerek baro kurabiliyor.

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DW Türkçe’den Banu Güven’in soruların yanıtlayan HDP’li siyasetçi, yeni düzenlemeyle, ‘toplumun her kesimi üzerinden kontrolü sağlama ve sandık güvenliğini için bulunan avukatları saf dışı bırakma’ amacı taşıdığını ifade etti.

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatı aracılığıyla mesajını ileten Demirtaş, yasanın barolardan gelecek itirazları susturma amacı da taşıdığını ancak bunun fiiliyatta karşılığı olmayacağını ifade etti.

HDP’li siyasetçi, avukatların seçimlerdeki rollerine dair şu bilgiler verdi: “Bu konuda dikkat edilmesi gerekli başka bir husus da şu: Önümüzdeki seçimlerde seçim güvenliği açısından baroların sandıklara ve il ve ilçe seçim kurullarına yaptıkları avukat görevlendirmelerini kontrol etmeye çalışabilirler. Barolarda kontrolü sağlayarak ‘yandaş avukatlar’ dışındaki avukatların oy kullanma ve sayım esnasında sandık başında bulunmasını engellemeye çalışabilirler.”

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‘Bırakın marjinalleşsinler’

Demirtaş, AKP iktidarının gidici olduğunu, daha sonra yasanın değiştirileceğini savunarak şunları dile getirdi: “Bir avukat olarak benim kişisel gِörüşüm; hiçbir avukatın kendi barosunu terk etmemesi, yeni barolar kurulması konusunda arayışa girilmemesi yönündedir. Bırakın, yandaşlar ana barodan ayrılsın ve marjinalleşsinler.”