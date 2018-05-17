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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’ın mal beyanı: Bir konut, bir araba, yüzlerce kitap ve bir diploma

 

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı.

Fotoğraf: HDP

24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek yarışacak.

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Uluslararası Şeffaflık Derneği tüm cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunarak, mal varlıklarını açıklamalarını istemişti. İnce, mal beyanında bulunmuştu.

Twitter hesabından mal varlığını açıklayan Demirtaş, şöyle yazdı: “300 bin TL değerinde bir konut. 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup. Ve bir diploma :)”

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