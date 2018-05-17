Demirtaş’ın mal beyanı: Bir konut, bir araba, yüzlerce kitap ve bir diploma

HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş mal varlığını açıkladı.

24 Haziran’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda Muharrem İnce, Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan, Selahattin Demirtaş, Temel Karamollaoğlu ve Doğu Perinçek yarışacak.

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Uluslararası Şeffaflık Derneği tüm cumhurbaşkanı adaylarına çağrıda bulunarak, mal varlıklarını açıklamalarını istemişti. İnce, mal beyanında bulunmuştu.

Twitter hesabından mal varlığını açıklayan Demirtaş, şöyle yazdı: “300 bin TL değerinde bir konut. 55 bin TL değerinde, 2013 model bir otomobil. Yüzlerce kitap, binlerce mektup. Ve bir diploma :)”

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