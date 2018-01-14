Demirtaş’ın kararı kesin: Yeniden adaylık için imza kampanyası doğru olmaz

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yeniden aday olması konusunda başlatılan imza kampanyasına, yeniden aday olmayacağını söyleyerek karşı çıktı.

Edirne Cezaevi’nde Kasım 2016’dan beri tutuklu olan Demirtaş, partisinin şubattaki kongresinde eş başkanlığa aday olmayacağını duyurmuştu. Bazı HDP’liler Demirtaş’ın yeniden aday olması için imza kampanyası başlatmıştı.

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Avukatları aracılığıyla Twitter’dan mesaj veren Demirtaş, kararının kesin olduğunu ima etti.

‘Doğru olmaz’

HDP lideri şunları yazdı: “Eş başkan adaylığım konusunda öneri yapan bütün partililerimize içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ancak adaylığımla ilgili imza kampanyası vs. yapmak doğru olmaz. Çünkü ben aday olmak istesem bunun önünde ne resmi ne de fiili engel yoktur. Partililerimizin ve dostlarımızın bu dayanışmasını saygıyla karşılıyorum. Ancak kongreye doğru giderken, güçlü kongre hazırlıklarına zarar verdiğinin de bilinmesini istiyorum. Sizlerden, güçlü alternatif eş başkan önerileriyle birlikte, partinin politikalarına yönelik öneriler beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Hepinize selam ve sevgilerimi iletiyorum.”