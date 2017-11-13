Demirtaş’ın eşi: Tutuklanacağını biliyordu, yurt dışına çıkma önerisini reddetti

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Tutuklu HDP lideri Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, eşinin tutuklanacağını önceden bildiğini belirterek, “Birçok arkadaşı yurt dışına gidip kalmasını önermesine rağmen kabul etmedi” dedi.

Demirtaş, 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu.

Reklam

HDP liderinin ‘silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, propagandasını yapmak, toplantı, gösteri ve yürüyüş kanuna muhalefet, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek’ suçlarından 43 yıldan 142 yıla kadir hapsi isteniyor.

‘Süreç hukuki değil siyasi’

DHA’ya konuşan Başak Demirtaş, eşinin herhangi gizli bir faaliyetinden yargılanmadığını söyledi.

Demirtaş şöyle devam etti: “Hakkında böyle bir suçlama da yok. Yargılamanın konusu tamamen kamuoyuna açık konuşmalarıdır. Bir siyasetçiyi konuşmalarından dolayı yargılayamazsınız. Bu konuşmaları beğenmezseniz en fazla eleştirebilir veya oy vermeyebilirsiniz. Düşünün ki; kendisini bir gece yarısı ev baskını ile gözaltına alacak kadar aceleniz var ama cezaevine attıktan sonra bir yıldan fazla süredir yargılamaya başlamıyorsunuz. İşte bu bile sürecin hukuki değil siyasi olduğunun ispatıdır.”

‘Tutuklanacağını biliyordu’

Demirtaş, eşinin aylar öncesinden hakkındaki tutuklama kararını bildiğini öne sürdü: “12 kişilik bir liste olduğunu bildiklerini bana söyledi. Operasyon hazırlığının bir gece evlere baskın olacak şekilde planlandığını tahmin ettiğini de söylemişti. Birçok arkadaşı kendisine yurt dışına gidip orada kalmasını önermesine rağmen kendisi bunu kabul etmedi. Binlerce insan tutuklanırken, partinin eş başkanı olarak kalıp direnmeyi tercih edeceğini söyledi. Zaten milletvekillerinin büyük bir kısmı bu kararı birlikte alıp, buna göre hareket ettiler.”

Hukuka güvendiğini ancak yargı mekanizmasına güveninin olmadığını aktaran Demirtaş, eşinin tutuklanmadan önce kızlarına böyle bir durumun yaşanabileceğini önceden söylediğini belirtti.

Başkak Demirtaş şöyle devam etti: “Yaşlarının üstünde bir olgunlukla hem babalarına hem de bana moral olmaya çalışıyorlar. Her hafta babalarına mektup yazıyorlar. Eşim cezaevine girdikten sonra büyük kızım keman, küçük kızım da gitar çalmaya başladı. Hatta yeni öğrendikleri şarkıları babalarına dinletiyorlar telefonda.”

‘Eşim 12 kilo verdi’

Demirtaş, çocuklarının yurt dışında okuduğuna dair asılsız haberlerin çıktığını, ancak çocuklarının diğer çocuklardan farkı olmadığı için ayrıcalıklı bir şekilde eğitim görmelerini hem eşinin hem kendisinin istemediğini, bu nedenle iki kızının da devlet okullarında okuduğunu söyledi.

Başak Demirtaş, son olarak eşinin kendi isteğiyle cezaevinde yaklaşık 12 kilo verdiğini anlattı: “Zaten dışarıdayken yoğun temposundan kaynaklı dengeli beslenemiyordu. Düşünün ki yoğunluktan kaynaklı yemek yemediğini dahi unuttuğu günler oluyordu. Cezaevinde hem beslenmesine dikkat edebiliyor hem de spor yapabiliyor.”