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Yaramazlara biraz batar!

Demirtaş’ın cumhurbaşkanı adaylığı için YSK’ya itiraz: Başvuru reddedildi

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HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) itiraz edildi. YSK, itirazı reddetti.

Fotoğraf: DHA

Diken’e konuşan HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, Milli Savunma Bakanlığı eski genel sekreteri Ümit Yalım’ın yaptığı itirazın reddedildiğini söyledi.

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Yalım’ın YSK’ya verdiği dilekçede, Demirtaş’ın Kandil’de çekilmiş fotoğrafının eklendiği belirtildi. Yalım’ın dilekçesinde şöyle dendi: “HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş’ın Kandil Dağı’nda eli kanlı PKK’lı teröristler ile çektirdiği fotoğraf. Demirtaş için başka bir şey söylemeye gerek var mı? Teröristler ile fotoğraf çektiren Demirtaş Cumhurbaşkanlığına nasıl aday olur? Selahattin Demirtaş’ın Cumhurbaşkanlığı Adaylığının iptal edilmesini arz ederim.”

Dilekçede sunulan fotoğraf, çözüm süreci döneminde çekilmişti. Demirtaş ve HDP milletvekili Sırrı Süreya Önder, hükümetin bilgisi dahilinde görüşme yapmak için Kandil Dağı’na gitmiş ve PKK yöneticileriyle konuşmuştu.

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