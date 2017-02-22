Demirtaş’ın cezasının ertelenmeme gerekçesi: Suça eğilimli, yine işler

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a yargılandığı davada verilen beş aylık hapis cezasının ‘suça eğilimli kişiliği ve pişmanlık göstermemesi’ gerekçesiyle ertelenmediği ortaya çıktı.

Diyarbakır başsavcılığının açtığı soruşturma kapsamında 4 Kasım’da tutuklanan Demirtaş hakkında açılan toplam 31 davadan birinde dün ilk mahkumiyet kararı çıkmıştı.

Doğubayazıt’ta, 19 Mart 2016 tarihinde, nevruz kutlamasında yaptığı konuşmada, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçundan 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan HDP liderine verilen beş aylık hapis cezasının ayrıntıları ortaya çıktı.

Suçun işlendiğinin sabit olduğu, suçun işleniş şekli, ‘sanığın’ kastına dayalı kusurunun yoğunluğu, oluşan netice, suçun işlendiği yer ve zaman gerekçesiyle önce altı ay hapis cezası verilip ceza beş aya indirilmişti.

‘Suça eğilimli kişilik’

Mahkeme Demirtaş’a verdiği beş aylık hapis cezasını ertelememesi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmamasını ise şöyle gerekçelendirdi: “Sanığın adli sicil kaydının ve UYAP sisteminin kayıtlı olduğu dosyalardan anlaşılan suça eğimli kişiliği, suç işlenmesindeki özellikler, sanığın işlediği suç ile ilgili herhangi bir pişmanlık göstermemesi ve bu suretle tekrar suç işleyeceğine ilişkin mahkememizde kanaat oluşturması sebebiyle sanık hakkında hükmün 5237 sayılı TCK’nın 51. maddesine göre ertelenmesine 50. maddesine görev Kısa Süreli Hapis Cezasının Seçenek Yaptırımların çevrilmesine ve 5271 sayılı TCK’nın 231. maddesine hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına…”

16 ilde 31 dava

4 Kasım’dan bu yana tutuklu olan Demirtaş hakkında İstanbul, Ankara ve Diyarbakır’ın da bulunduğu toplam 16 il ve ilçede 31 dava açıldı.

HDP lideri hakkında, konuşmalarında, ‘Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçunu işlediği gerekçesiyle dokuz dava bulunuyor.

Bu davalardan, Mardin’in Midyat ilçesindeki beraatla, Şırnak’ın Silopi ilçesindeki ertelenmeyle sonuçlanırken, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki ise beş ay hapis cezasıyla neticelenmiş durumda.

Demirtaş, dünkü duruşmasında yaptığı savunmada şunları söylemişti: “Denetleme görevimi yerine getirirken kullanacağım üslup, izleyeceğim politika ve bu görevi layıkıyla yerine getirip getirmediğim hususu yargı tarafından denetlenmez, bunu denetleyecek yegane makam milletin kendisidir. Bunu da sandıkta oy vererek gerçekleştirir. Nasıl ben yasamanın bir üyesi olarak gidip bir adliyede bir savcının soruşturmayı nasıl yürüttüğüne müdahale edemezsem, bir savcı da benim hükümeti nasıl denetlediğime müdahale edemez. Burada doğrudan milletten aldığım temsil yetkisinden kaynaklı yasama ve denetleme yetkimize müdahaledir.”