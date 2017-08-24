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Demirtaş’ın cezaevinden Meclis’e bağlanma talebine Kahraman’dan ret

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HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden Meclis’teki parti grubuyla bağlantı kurma talebi Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından reddedildi.

Fotoğraflar: DHA

Kahraman’a gönderdiği yazıda, tutukluluklarının yasama faaliyetlerine katılmalarında engel teşkil etmediğini vurgulayan Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Meclis’teki HDP grubuna Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS aracılığıyla bağlanmayı talep etti.

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Meclis başkanı verdiği yanıtta, tutukluların yazılı haberleşmeleri ve telefonla görüşmelerinin soruşturma evresinde savcılık, kovuşturma evresinde ise hakim veya mahkemece kısıtlanabileceğini söyledi.

Kahraman’ın yanıtı şöyle devam etti: “Anayasa’nın 138’inci maddesi uyarınca hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Talebiniz yargının görev alanı dâhilinde olduğundan ilgili mevzuat gereğince başkanlığımızın yapacağı herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederim.”

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