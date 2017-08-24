Demirtaş’ın cezaevinden Meclis’e bağlanma talebine Kahraman’dan ret

HDP’nin tutuklu eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinden Meclis’teki parti grubuyla bağlantı kurma talebi Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından reddedildi.

Kahraman’a gönderdiği yazıda, tutukluluklarının yasama faaliyetlerine katılmalarında engel teşkil etmediğini vurgulayan Demirtaş, tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi’nden Meclis’teki HDP grubuna Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS aracılığıyla bağlanmayı talep etti.

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Meclis başkanı verdiği yanıtta, tutukluların yazılı haberleşmeleri ve telefonla görüşmelerinin soruşturma evresinde savcılık, kovuşturma evresinde ise hakim veya mahkemece kısıtlanabileceğini söyledi.

Kahraman’ın yanıtı şöyle devam etti: “Anayasa’nın 138’inci maddesi uyarınca hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz. Talebiniz yargının görev alanı dâhilinde olduğundan ilgili mevzuat gereğince başkanlığımızın yapacağı herhangi bir işlem bulunmamaktadır. Bilgilerinizi rica ederim.”